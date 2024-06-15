Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Genç Kalecinin Ani Ölümü: Matija Sarkic Hayatını Kaybetti

Genç Kalecinin Ani Ölümü: Matija Sarkic Hayatını Kaybetti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.06.2024 - 13:54

İngiltere Championship ekiplerinden Milwall ve Karadağ Milli Takımı’nın kalecisi Matija Sarkic, bu sabah saatlerinde ani bir ölümle hayatını kaybetti. Sarkic’in vefat ettiğini kulübü de doğruladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu sabah saatlerinde Karadağ’ın Budva şehrindeki evinde fenalaşan Sarkic, hayata gözlerini yumdu.

Bu sabah saatlerinde Karadağ’ın Budva şehrindeki evinde fenalaşan Sarkic, hayata gözlerini yumdu.

İngiltere Championship ekiplerinden Milwall da kalecilerinin ölümünü doğruladı ve aileye saygılarından dolayı daha fazla bilgi verilmeyeceğini açıkladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Milwall da kalecilerinin ölümünü doğruladı ve aileye saygılarından dolayı daha fazla bilgi verilmeyeceğini açıkladı.

Matija Sarkic, son olarak 5 Haziran’da oynanan Belçika-Karadağ hazırlık mücadelesinde 90 dakika sahada kalmıştı.

Matija Sarkic, son olarak 5 Haziran’da oynanan Belçika-Karadağ hazırlık mücadelesinde 90 dakika sahada kalmıştı.

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın