Genç Kalecinin Ani Ölümü: Matija Sarkic Hayatını Kaybetti
Genç Kalecinin Ani Ölümü: Matija Sarkic Hayatını Kaybetti
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Bu sabah saatlerinde Karadağ’ın Budva şehrindeki evinde fenalaşan Sarkic, hayata gözlerini yumdu.
İngiltere Championship ekiplerinden Milwall da kalecilerinin ölümünü doğruladı ve aileye saygılarından dolayı daha fazla bilgi verilmeyeceğini açıkladı.
Matija Sarkic, son olarak 5 Haziran’da oynanan Belçika-Karadağ hazırlık mücadelesinde 90 dakika sahada kalmıştı.
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