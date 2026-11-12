Gelinini Kıskanan Kaynanayı Ele Veren 5 Davranış
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Gelin-kaynana çekişmesi, dizilerden sofra sohbetlerine kadar hiç eskimeyen bir konu. Kıskançlık çoğu zaman açıkça söylenmiyor, bazı davranışlarla kendini belli ediyor. Oğlunu sürekli arayıp haber vermeden kapıya gelmek ve gelinin yaptığı her şeyi eleştirmek bunların başında geliyor.
İşte diğerleri...
Gelininin yaptığı her şeyde bir kusur buluyor.
Oğlunun ilgisini çekmek için elinden geleni yapıyor.
Gelinini oğluna tekrar tekrar kötülüyor.
Çocukların nasıl büyütüleceğine karışıyor.
Her fırsatta mağduru oynuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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