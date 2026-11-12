Gelinini Kıskanan Kaynanayı Ele Veren 5 Davranış

Gelinin arkasından eşine şikâyet etmek, kıskançlığın en açık belirtilerinden biri. Kaynana bunu bir kez değil, defalarca yapıyorsa durum ciddi bir uyarı işareti sayılıyor.

Kıskanç kaynana çoğu zaman doğrudan bir şey söylemiyor. Suçu üstüne almamak için iğneleyici sözleri ve pasif agresif davranışları tercih edebiliyor.