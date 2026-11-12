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Gelinini Kıskanan Kaynanayı Ele Veren 5 Davranış

Gelinini Kıskanan Kaynanayı Ele Veren 5 Davranış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 16:41
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Gelin-kaynana çekişmesi, dizilerden sofra sohbetlerine kadar hiç eskimeyen bir konu. Kıskançlık çoğu zaman açıkça söylenmiyor, bazı davranışlarla kendini belli ediyor. Oğlunu sürekli arayıp haber vermeden kapıya gelmek ve gelinin yaptığı her şeyi eleştirmek bunların başında geliyor.

İşte diğerleri...

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Gelininin yaptığı her şeyde bir kusur buluyor.

Gelininin yaptığı her şeyde bir kusur buluyor.

Kıskanç kaynana, gelininin yapabildiği her şeyi kendisinin daha iyi yapabileceğine inanıyor. Bu yüzden zaman zaman onunla yarışa giriyor ve ondan daha iyi olduğunu göstermeye çalışıyor. Gelin bir şeyi tüm iyi niyetiyle yapsa bile eleştiriliyor, eksikleri yüzüne vuruluyor.

Oğlunun ilgisini çekmek için elinden geleni yapıyor.

Oğlunun ilgisini çekmek için elinden geleni yapıyor.

Oğlunu sık sık arıyor, sormadan evlerine geliyor. Bazı kaynanalar daha da ileri gidip oğlunun hayatında gelinin yerini almaya çalışıyor. Bu davranış, kaynananın kıskançlığına dair en sık görülen işaretlerden biri olarak biliniyor.

Gelinini oğluna tekrar tekrar kötülüyor.

Gelinini oğluna tekrar tekrar kötülüyor.

Gelinin arkasından eşine şikâyet etmek, kıskançlığın en açık belirtilerinden biri. Kaynana bunu bir kez değil, defalarca yapıyorsa durum ciddi bir uyarı işareti sayılıyor.

Kıskanç kaynana çoğu zaman doğrudan bir şey söylemiyor. Suçu üstüne almamak için iğneleyici sözleri ve pasif agresif davranışları tercih edebiliyor.

Çocukların nasıl büyütüleceğine karışıyor.

Çocukların nasıl büyütüleceğine karışıyor.

Kıskanç kaynana yalnızca evliliğe değil, gelinin günlük düzenine de müdahale ediyor. Torunlarının yetiştirilme biçiminde sürekli kusur buluyor. Çoğu zaman da gelinini, kendi çocuklarını ne kadar iyi büyüttüğüyle kıyaslıyor.

Her fırsatta mağduru oynuyor.

Her fırsatta mağduru oynuyor.

Üzülmek için her zaman bir sebep buluyor ve bunu oğlunu kendi tarafına çekmek için kullanıyor. Kimi zaman gelininin yüzünden ne kadar sıkıntı çektiğini göstermek için duygularını abartabiliyor. Bilerek mağdur rolüne girmek, bir manipülasyon yöntemi olarak görülüyor.

Oğlunu başka bir kadınla 'paylaşmak' bazı anneler için zor bir süreç olabiliyor. Bu nedenle kaynananın davranışlarının altında hangi korkunun yattığını anlamaya çalışmak ve durumu eşle açıkça konuşmak öneriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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