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Gelin Evi'nde Ezgi Sertel Neden Yok? Ezgi Sertel Gelin Evi'nden Ayrıldı mı?

Gelin Evi'nde Ezgi Sertel Neden Yok? Ezgi Sertel Gelin Evi'nden Ayrıldı mı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.10.2024 - 15:39

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Ezgi Sertel ile Gelin Evi programında bu hafta bir ilk yaşandı. Sunucu Ezgi Sertel'in programda yer almaması dikkat çekerken, birçok kişi tarafından ''Ezgi Sertel Gelin Evi'nde neden yok?'' sorusu soruldu. 

Peki, Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı?

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Geçtiğimiz sezon Aslı Hünel'in sunduğu Gelin Evi programında bir değişiklik yaşanmış ve bu sezonla birlikte Ezgi Sertel programı sunmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz sezon Aslı Hünel'in sunduğu Gelin Evi programında bir değişiklik yaşanmış ve bu sezonla birlikte Ezgi Sertel programı sunmaya başlamıştı.

Ancak Ezgi Sertel Gelin Evi'nin bu haftaki bölümünde ekranlarda görünmezken, program bu hafta sunucusuz yayınlanmaya devam ediyor.

Ancak Ezgi Sertel Gelin Evi'nin bu haftaki bölümünde ekranlarda görünmezken, program bu hafta sunucusuz yayınlanmaya devam ediyor.

Ezgi Sertel Gelin Evi'nden Ayrıldı mı?

Ezgi Sertel Gelin Evi'nden Ayrıldı mı?

Henüz ünlü sunucu Ezgi Sertel ve yapım ekibinden bir açıklama gelmedi. Yine Ezgi Sertel’in sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımları silmesi, Gelin Evi programından ayrıldığı yönündeki iddiaları ciddi biçimde güçlendiriyor.

Ezgi Sertel Kimdir?

Ezgi Sertel Kimdir?

1 Ekim 1981 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya gelen Ezgi Sertel, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında yayınlanan Tek Türkiye dizisindeki ''Zeynep Öğretmen'' karakteriyle tanınmaya başladı.

Oyunculuğun yanında bir de sunuculuk yapan Ezgi Sertel, Lezzet Haritası ve Fazlası Zarar gibi programların sunuculuğunu üstlendi. Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında evlenen Ezgi Sertel Çobanoğlu'nun Tibet ve Mert adında iki erkek çocuğu da var.

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