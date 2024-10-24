Gelin Evi'nde Ezgi Sertel Neden Yok? Ezgi Sertel Gelin Evi'nden Ayrıldı mı?

1 Ekim 1981 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya gelen Ezgi Sertel, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında yayınlanan Tek Türkiye dizisindeki ''Zeynep Öğretmen'' karakteriyle tanınmaya başladı.

Oyunculuğun yanında bir de sunuculuk yapan Ezgi Sertel, Lezzet Haritası ve Fazlası Zarar gibi programların sunuculuğunu üstlendi. Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında evlenen Ezgi Sertel Çobanoğlu'nun Tibet ve Mert adında iki erkek çocuğu da var.