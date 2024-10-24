Gelin Evi'nde Ezgi Sertel Neden Yok? Ezgi Sertel Gelin Evi'nden Ayrıldı mı?
Gelin Evi'nde Ezgi Sertel Neden Yok? Ezgi Sertel Gelin Evi'nden Ayrıldı mı?
Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Ezgi Sertel ile Gelin Evi programında bu hafta bir ilk yaşandı. Sunucu Ezgi Sertel'in programda yer almaması dikkat çekerken, birçok kişi tarafından ''Ezgi Sertel Gelin Evi'nde neden yok?'' sorusu soruldu.
Peki, Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı?
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Geçtiğimiz sezon Aslı Hünel'in sunduğu Gelin Evi programında bir değişiklik yaşanmış ve bu sezonla birlikte Ezgi Sertel programı sunmaya başlamıştı.
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Ancak Ezgi Sertel Gelin Evi'nin bu haftaki bölümünde ekranlarda görünmezken, program bu hafta sunucusuz yayınlanmaya devam ediyor.
Ezgi Sertel Gelin Evi'nden Ayrıldı mı?
Ezgi Sertel Kimdir?
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