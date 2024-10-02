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Gece Yarısına Dikkat! Tabela Yine Değişiyor: Benzin ve Motorine Zam

Gece Yarısına Dikkat! Tabela Yine Değişiyor: Benzin ve Motorine Zam

Zam Benzin Motorin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 11:13

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi. Benzin ve motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha geldi.

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Akaryakıt fiyatlarına yapılan bir zam bir indirim ile araç sahiplerinin kafası epeyce karıştı.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan bir zam bir indirim ile araç sahiplerinin kafası epeyce karıştı.

Yurttaş artık akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları takip edemez hale geldi. İşte tam da durum böyleyken bir zam haberi daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında benzine 9 kuruş, motorine1 kuruş zam geldi.

Yurttaş artık akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları takip edemez hale geldi. İşte tam da durum böyleyken bir zam haberi daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında benzine 9 kuruş, motorine1 kuruş zam geldi.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 42,86 TL'ye, Ankara'da 43,21 TL'ye, İzmir'de 43,67 TL'ye yükseldi. Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 42,70 TL'ye, Ankara'da 43,15 TL'ye, İzmir'de 43,68 TL'ye yükseldi.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 42,86 TL'ye, Ankara'da 43,21 TL'ye, İzmir'de 43,67 TL'ye yükseldi. Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 42,70 TL'ye, Ankara'da 43,15 TL'ye, İzmir'de 43,68 TL'ye yükseldi.
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