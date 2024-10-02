Gece Yarısına Dikkat! Tabela Yine Değişiyor: Benzin ve Motorine Zam
Gece Yarısına Dikkat! Tabela Yine Değişiyor: Benzin ve Motorine Zam
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Akaryakıt fiyatlarına yapılan bir zam bir indirim ile araç sahiplerinin kafası epeyce karıştı.
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Yurttaş artık akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları takip edemez hale geldi. İşte tam da durum böyleyken bir zam haberi daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında benzine 9 kuruş, motorine1 kuruş zam geldi.
Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 42,86 TL'ye, Ankara'da 43,21 TL'ye, İzmir'de 43,67 TL'ye yükseldi. Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 42,70 TL'ye, Ankara'da 43,15 TL'ye, İzmir'de 43,68 TL'ye yükseldi.
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