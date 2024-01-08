Gazlı İçecek Fiyatlarına Dev Zam Yolda!
Gazlı İçecek Fiyatlarına Dev Zam Yolda!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, gazlı içecek fiyatlarına 12 Ocak tarihinden itibaren yüzde 15 ila 20 arasında zam geleceğini açıkladı.
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Geçtiğimiz günlerde sigara ve alkollü içeceklere yapılan zamları açıklayan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Coca Cola ürünlerine de zam geleceğini duyurdu.
Zammın 12 Ocak Cuma günü yürürlüğe gireceğini belirten Dündar, zam miktarını ise 'yüzde 15 ile 20 arasında fiyat güncellemesi olacak' ifadeleriyle duyurdu.
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