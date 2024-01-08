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Gazlı İçecek Fiyatlarına Dev Zam Yolda!

Gazlı İçecek Fiyatlarına Dev Zam Yolda!

Zam Gazoz kola
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.01.2024 - 15:34

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, gazlı içecek fiyatlarına 12 Ocak tarihinden itibaren yüzde 15 ila 20 arasında zam geleceğini açıkladı.

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Geçtiğimiz günlerde sigara ve alkollü içeceklere yapılan zamları açıklayan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Coca Cola ürünlerine de zam geleceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde sigara ve alkollü içeceklere yapılan zamları açıklayan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Coca Cola ürünlerine de zam geleceğini duyurdu.

Zammın 12 Ocak Cuma günü yürürlüğe gireceğini belirten Dündar, zam miktarını ise 'yüzde 15 ile 20 arasında fiyat güncellemesi olacak' ifadeleriyle duyurdu.

Zammın 12 Ocak Cuma günü yürürlüğe gireceğini belirten Dündar, zam miktarını ise 'yüzde 15 ile 20 arasında fiyat güncellemesi olacak' ifadeleriyle duyurdu.

Tavsiye edilen satış fiyatının daha sonra duyurulacağını aktaran Dündar, paylaşımında zam alacak ürünleri şu şekilde sıraladı 👇

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