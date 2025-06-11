Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde Başkanvekili Seçilmişti: Eray Karadeniz, Engin Polat’ın Avukatlığını Yapmış
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Bahçetepe’nin İBB soruşturması kapsamında tutuklanması sonrasında bugün belediye meclisinde AKP’nin adayı Eray Karadeniz başkanvekilliğine seçilmişti.
2018 yılından beri avukat olarak görev yapan Eray Karadeniz’in, yakın zamanda kamuoyunun yakından takip ettiği Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında Engin Polat’ın avukatı olduğu ortaya çıktı.
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisi’nde bugün yapılan seçimde başkanlık CHP’den AKP’ye geçmişti.
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Engin Polat’ın da avukatlığını yapmış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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