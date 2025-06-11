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Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde Başkanvekili Seçilmişti: Eray Karadeniz, Engin Polat’ın Avukatlığını Yapmış

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde Başkanvekili Seçilmişti: Eray Karadeniz, Engin Polat’ın Avukatlığını Yapmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2025 - 14:37

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Bahçetepe’nin İBB soruşturması kapsamında tutuklanması sonrasında bugün belediye meclisinde AKP’nin adayı Eray Karadeniz başkanvekilliğine seçilmişti.

2018 yılından beri avukat olarak görev yapan Eray Karadeniz’in, yakın zamanda kamuoyunun yakından takip ettiği Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında Engin Polat’ın avukatı olduğu ortaya çıktı.

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Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisi’nde bugün yapılan seçimde başkanlık CHP’den AKP’ye geçmişti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisi’nde bugün yapılan seçimde başkanlık CHP’den AKP’ye geçmişti.

Mecliste yapılan seçimde 21 oy alan AKP’nin adayı Eray Karadeniz, Gaziosmanpaşa Başkanvekili oldu. 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Eray Karadeniz’in, daha önce AKP’de gençlik kollarında önemli görevlerde yer aldığı öğrenildi.

Engin Polat’ın da avukatlığını yapmış.

Engin Polat’ın da avukatlığını yapmış.

Eray Kardeniz’in geçtiğimiz aylarda Dilan ve Engin Polat’ın kara para aklama iddiasıyla yargılandığı davada Engin Polat’ın avukatlığını yaptığı da ortaya çıktı.

Hazırlanan iddianameden 👇

Hazırlanan iddianameden 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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