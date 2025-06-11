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Yeni Akit Arşivinden "Gülen" Yazan İçerikleri Sildi Ancak Bir Detayı Unuttu

Yeni Akit Arşivinden "Gülen" Yazan İçerikleri Sildi Ancak Bir Detayı Unuttu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.06.2025 - 14:09

FETÖ meselesi iktidarla muhalefet arasında bitmeyen bir tartışmanın öznesi. Hükümete yakın yayın organları eskiden FETÖ ve elebaşı Fethullah Gülen'i övdükleri paylaşımlarını belirli milatları baz alarak savunuyor, bazı yayın organları ise o günlere hiç yaşanmamış gözüyle bakıyor. X'te yigitcanonal'ın aktardığına göre Yeni Akit arşivinden 'Gülen' ibareleri geçen köşe yazılarını ve haberleri sildi. Ancak unutulan bir detay vardı.

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Yeni Akit provokatif başlıkları ve hedef gösteren haberleriyle yine gündeme geldi.

Yeni Akit provokatif başlıkları ve hedef gösteren haberleriyle yine gündeme geldi.

En son elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek için 'çarpıldı' ifadesini kullanan gazetenin çalışanlarından biri en az haber kadar skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

Sosyal medyada ise Yeni Akit'in her paylaşımında yaptıkları eski haberler hatırlatıldı.

Sosyal medyada ise Yeni Akit'in her paylaşımında yaptıkları eski haberler hatırlatıldı.

Ancak gazete yönetimi bunlarla uğraşmak istememiş olacak ki içinde 'Gülen' yazan yazılar silindi.

Ancak "hocaefendi" anahtar kelimesi unutuldu.

Ancak "hocaefendi" anahtar kelimesi unutuldu.
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Bu duruma tepkiler de gecikmedi.

Bu duruma tepkiler de gecikmedi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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