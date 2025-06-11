Yeni Akit Arşivinden "Gülen" Yazan İçerikleri Sildi Ancak Bir Detayı Unuttu
FETÖ meselesi iktidarla muhalefet arasında bitmeyen bir tartışmanın öznesi. Hükümete yakın yayın organları eskiden FETÖ ve elebaşı Fethullah Gülen'i övdükleri paylaşımlarını belirli milatları baz alarak savunuyor, bazı yayın organları ise o günlere hiç yaşanmamış gözüyle bakıyor. X'te yigitcanonal'ın aktardığına göre Yeni Akit arşivinden 'Gülen' ibareleri geçen köşe yazılarını ve haberleri sildi. Ancak unutulan bir detay vardı.
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Yeni Akit provokatif başlıkları ve hedef gösteren haberleriyle yine gündeme geldi.
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Sosyal medyada ise Yeni Akit'in her paylaşımında yaptıkları eski haberler hatırlatıldı.
Ancak "hocaefendi" anahtar kelimesi unutuldu.
Bu duruma tepkiler de gecikmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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