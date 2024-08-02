Gazeteci Özlem Gürses'den Hayatını Kaybeden Çocuk İşçiler İçin Milli Yas Yorumu
Gazeteci Özlem Gürses'den Hayatını Kaybeden Çocuk İşçiler İçin Milli Yas Yorumu
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram'a (BTK) kararı ile 2 Ağustos Cuma günü saat 03.00'den itibaren erişim engeli getirildi.
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Sosyal medyada Instagram'ın kapatılmasına tepkiler büyürken resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar da merakla beklendi.
Erişim engeli getirilmesine tepki gösteren isimlerden birisi de ünlü gazeteci Özlem Gürses oldu.
Gürses, başka bir paylaşımında ise son 7 günde hayatını kaybeden 3 çocuk işçi için 'Milli Yas' ilan ettiğini söyledi.
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