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Gazeteci Özlem Gürses'den Hayatını Kaybeden Çocuk İşçiler İçin Milli Yas Yorumu

Gazeteci Özlem Gürses'den Hayatını Kaybeden Çocuk İşçiler İçin Milli Yas Yorumu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.08.2024 - 21:29

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla 58 milyon kullanıcılı Instagram, erişime kapatıldı. Instagram'ın erişime kapatılmasının yankıları devam ederken ünlü Gazeteci Özlem Gürses, hayatını kaybeden çocuk işçiler için Milli Yas paylaşımında bulundu.

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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram'a (BTK) kararı ile 2 Ağustos Cuma günü saat 03.00'den itibaren erişim engeli getirildi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram'a (BTK) kararı ile 2 Ağustos Cuma günü saat 03.00'den itibaren erişim engeli getirildi.

Sosyal medyada Instagram'ın kapatılmasına tepkiler büyürken resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar da merakla beklendi.

Sosyal medyada Instagram'ın kapatılmasına tepkiler büyürken resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar da merakla beklendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada “Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Yaptıkları, eksiklikleri belli, onları yerine getirdikleri an biz engeli kaldıracağız' dedi.

Detaylar için;

Erişim engeli getirilmesine tepki gösteren isimlerden birisi de ünlü gazeteci Özlem Gürses oldu.

Erişim engeli getirilmesine tepki gösteren isimlerden birisi de ünlü gazeteci Özlem Gürses oldu.
twitter.com

Gürses, paylaşımında gazeteciliğin ve ifade özgürlüğünün engellendiğine dikkat çekti.

Gürses, başka bir paylaşımında ise son 7 günde hayatını kaybeden 3 çocuk işçi için 'Milli Yas' ilan ettiğini söyledi.

Gürses, başka bir paylaşımında ise son 7 günde hayatını kaybeden 3 çocuk işçi için 'Milli Yas' ilan ettiğini söyledi.
twitter.com

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