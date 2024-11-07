Gazeteci Fatih Altaylı'dan İstanbul İçin Yeni Kayyum Kulisi: "Belediyenin Adını Duyunca 'Yok Artık' Dedim"

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yayınında, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin “Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak” yorumuyla ilgili önemli kulis bilgileri verdi. Fatih Altaylı, AK Parti'nin İstanbul'da daha önce hiç kazanamadığı bir belediyeye kayyum atayabileceğini iddia etti. Konuyla ilgili 'Şimdilik dedikodu' yorumu yapan Fatih Altaylı ayrıca şunları söyledi: 'Belediyenin adını duyunca 'Yok canım daha neler, ne alaka!' dedim. Ama söz konusu olan AKP ve gözü karalık olunca en alakasız şey bile olabiliyor.'