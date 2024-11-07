Gazeteci Fatih Altaylı'dan İstanbul İçin Yeni Kayyum Kulisi: "Belediyenin Adını Duyunca 'Yok Artık' Dedim"
Gazeteci Fatih Altaylı'dan İstanbul İçin Yeni Kayyum Kulisi: "Belediyenin Adını Duyunca 'Yok Artık' Dedim"
Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yayınında, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin “Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak” yorumuyla ilgili önemli kulis bilgileri verdi. Fatih Altaylı, AK Parti'nin İstanbul'da daha önce hiç kazanamadığı bir belediyeye kayyum atayabileceğini iddia etti. Konuyla ilgili 'Şimdilik dedikodu' yorumu yapan Fatih Altaylı ayrıca şunları söyledi: 'Belediyenin adını duyunca 'Yok canım daha neler, ne alaka!' dedim. Ama söz konusu olan AKP ve gözü karalık olunca en alakasız şey bile olabiliyor.'
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İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan geçen hafta gözaltına alınmış ve yerine kayyum atanmıştı.
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Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yayınında, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin “Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak” yorumuyla ilgili önemli kulis bilgileri verdi.
Fatih Altaylı, AK Parti'nin İstanbul'da daha önce hiç kazanamadığı bir belediyeye kayyum atayabileceğini öne sürdü. Fatih Altaylı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İlginç dedikodulara ulaştığımı itiraf etmeliyim. AKP, Esenyurt Belediyesi’nin ardından İstanbul’da bir başka ilçe belediye başkanını da görevden almaya hazırlanıyor diyorlar."
"Bu kez kendi çeperinde değil, merkezinde ve hatta AKP’nin şimdiye dek hiç kazanamadığı bir belediyeden söz ediliyor. Belediyenin adını duyunca 'Yok canım daha neler, ne alaka!' dedim. Ama söz konusu olan AKP ve gözü karalık olunca en alakasız şey bile olabiliyor. "
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