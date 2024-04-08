Gaz Pedalı Takılı Kalan İETT Otobüsü, Duraktaki Otobüslere Çarptı
Gaz Pedalı Takılı Kalan İETT Otobüsü, Duraktaki Otobüslere Çarptı
Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü, durakta bekleyen 4 otobüse çarptı. Otobüslerin içerisinde yolcu bulunmaması nedeniyle ölü ya da yaralı bulunmazken, kazada facianın eşiğinden dönüldü.
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Olay sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa İETT Durağı üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, durağa yanaşan 34 LR 1037 plakalı İETT otobüsü, gaz pedalının takılı kalması sonucu durakta bekleyen diğer İETT otobüslerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle zincirle kaza meydana gelirken, araçlardan biri refüje çıktı. 5 otobüste hasar meydana gelirken, araçların boş olduğu facianın eşiğinden dönüldüğü öğrenildi.
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başladık yine......
ibb nin bu araçları denetleyen ve kullanan kişileri iyi izlemesi lazım başladılar yine komplo kurmalara
şimdi orospunun firlattiklari gelir ekrem imamoglu neredesin der.