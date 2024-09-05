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Galatasaray Yönetiminin Transferdeki Tutumu Taraftarının Canını Sıktı!

Galatasaray Yönetiminin Transferdeki Tutumu Taraftarının Canını Sıktı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 16:09

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen ile forvet hattını güçlendirse de özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası oluşan dar rotasyon, sarı-kırmızılı taraftarların eleştirisine neden oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a sürpriz bir şekilde elenerek futbolseverlerde büyük şaşkınlık yaratan Galatasaray, transfer hamleleriyle de futbol gündeminin zirvesinde.

Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a sürpriz bir şekilde elenerek futbolseverlerde büyük şaşkınlık yaratan Galatasaray, transfer hamleleriyle de futbol gündeminin zirvesinde.

Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılılar, Osimhen'e imza attırarak tüm dünyada ilgilerin odağı olurken taraftarlar, son tablodan şikayetçi.

Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılılar, Osimhen'e imza attırarak tüm dünyada ilgilerin odağı olurken taraftarlar, son tablodan şikayetçi.

1. İşte Galatasaraylıların izlenen politika ve kadro hakkındaki düşünceleri 👇

1. İşte Galatasaraylıların izlenen politika ve kadro hakkındaki düşünceleri 👇
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