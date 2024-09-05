Galatasaray Yönetiminin Transferdeki Tutumu Taraftarının Canını Sıktı!
Galatasaray Yönetiminin Transferdeki Tutumu Taraftarının Canını Sıktı!
Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen ile forvet hattını güçlendirse de özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası oluşan dar rotasyon, sarı-kırmızılı taraftarların eleştirisine neden oldu.
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Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a sürpriz bir şekilde elenerek futbolseverlerde büyük şaşkınlık yaratan Galatasaray, transfer hamleleriyle de futbol gündeminin zirvesinde.
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Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılılar, Osimhen'e imza attırarak tüm dünyada ilgilerin odağı olurken taraftarlar, son tablodan şikayetçi.
1. İşte Galatasaraylıların izlenen politika ve kadro hakkındaki düşünceleri 👇
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