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Futbol Yorumcusu Uğur Karakullukçu'dan Galatasaray Yönetimine Transfer Eleştirisi!

Futbol Yorumcusu Uğur Karakullukçu'dan Galatasaray Yönetimine Transfer Eleştirisi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 10:55

Galatasaray, her ne kadar Osimhen'e imza attırmış olsa da taraftarlar, oyuncu eksikliğinin olduğu pozisyonlar için yönetimlerine öfkeli. Uğur Karakullukçu da yemekler üzerinden örnek göstererek ne istenildiği tane tane anlattı.

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Türkiye'de 13 Eylül'de kapanacak yaz transfer dönemini bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'ın yeni bir transfer açıklayıp açıklamayacağı merak konusu.

Türkiye'de 13 Eylül'de kapanacak yaz transfer dönemini bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'ın yeni bir transfer açıklayıp açıklamayacağı merak konusu.

İleri uç Osimhen ile güçlendirisilse de Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gitmesi, sarı-kırmızılılarda moralleri bozdu.

İleri uç Osimhen ile güçlendirisilse de Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gitmesi, sarı-kırmızılılarda moralleri bozdu.

Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, Youtube'daki canlı yayınında Galatasaray yönetimine tepki gösterdi.

Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, Youtube'daki canlı yayınında Galatasaray yönetimine tepki gösterdi.

"Osimhen pasta... Ya çorba yok çorba."

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