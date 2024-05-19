Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Mert Hakan Yandaş'ın Hareketine İlk Yorum!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Mert Hakan Yandaş'ın Hareketine İlk Yorum!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, ısınma sırasında yaşanan gerilime dair konuştu.
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Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak derbi öncesinde zemin kontrolüne çıkan Fenerbahçeli oyuncular, Galatasaray seyircisi tarafından ıslıklarla karşılanmıştı.
Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, rakibine tepki göstermişti.
Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil olmuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü yaşananlara ve kadro tercihlerine dair yorumda bulundu. 👇
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