Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Mert Hakan Yandaş'ın Hareketine İlk Yorum!

'Bugün 19 Mayıs, ülkemiz için çok önemli değerli bir gün. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü. İnşallah her sene bu kutlayarak Atatürk'ü anarız. Bizim için şampiyonluk maçı. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Geçen seneye baktığımızda benzer fikstür gitti. Geçen sene 5 puan farkla Fenerbahçe maçına çıkmıştık, bu sene 6. Oyun, psikoloji ve mental olarak kazanmak istiyoruz. Rakibimiz en son deplasman mağlubiyetini burada almıştı. 24. şampiyonluk bizim için çok önemli. Futbolun içinde kalmamız gerekiyor. Maç öncesi istemediğimiz şeyler oldu, maç içinde de olacak. Futbolun içinde kalmamız gerekiyor. Oyuncularıma bir daha bunu hatırlatacağım. Sahada kaldığımız sürece en iyimizi yapabileceğimizi biliyoruz. Önemli değişiklik Szymanski'nin sağ tarafta olması, o mevkide az oynadı. Kendi pozisyonuna yakın yerde oynayacak. Hem Batshuayi hem Dzeko'ya göre hazırlandık. Rakibimiz çok pasla çıkan takım değil. Uzun toplar, ikinci toplar önemli olacak. Bu maçı kazanarak son haftaya şampiyon çıkmak istiyoruz.'