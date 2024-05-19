Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Mert Hakan Yandaş'ın Hareketine İlk Yorum!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Mert Hakan Yandaş'ın Hareketine İlk Yorum!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.05.2024 - 18:56

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, ısınma sırasında yaşanan gerilime dair konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak derbi öncesinde zemin kontrolüne çıkan Fenerbahçeli oyuncular, Galatasaray seyircisi tarafından ıslıklarla karşılanmıştı.

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak derbi öncesinde zemin kontrolüne çıkan Fenerbahçeli oyuncular, Galatasaray seyircisi tarafından ıslıklarla karşılanmıştı.

Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, rakibine tepki göstermişti.

Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, rakibine tepki göstermişti.

Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil olmuştu.

Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü yaşananlara ve kadro tercihlerine dair yorumda bulundu. 👇

Galatasaray Teknik Direktörü yaşananlara ve kadro tercihlerine dair yorumda bulundu. 👇

'Bugün 19 Mayıs, ülkemiz için çok önemli değerli bir gün. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü. İnşallah her sene bu kutlayarak Atatürk'ü anarız. Bizim için şampiyonluk maçı. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Geçen seneye baktığımızda benzer fikstür gitti. Geçen sene 5 puan farkla Fenerbahçe maçına çıkmıştık, bu sene 6. Oyun, psikoloji ve mental olarak kazanmak istiyoruz. Rakibimiz en son deplasman mağlubiyetini burada almıştı. 24. şampiyonluk bizim için çok önemli. Futbolun içinde kalmamız gerekiyor. Maç öncesi istemediğimiz şeyler oldu, maç içinde de olacak. Futbolun içinde kalmamız gerekiyor. Oyuncularıma bir daha bunu hatırlatacağım. Sahada kaldığımız sürece en iyimizi yapabileceğimizi biliyoruz. Önemli değişiklik Szymanski'nin sağ tarafta olması, o mevkide az oynadı. Kendi pozisyonuna yakın yerde oynayacak. Hem Batshuayi hem Dzeko'ya göre hazırlandık. Rakibimiz çok pasla çıkan takım değil. Uzun toplar, ikinci toplar önemli olacak. Bu maçı kazanarak son haftaya şampiyon çıkmak istiyoruz.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın