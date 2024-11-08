Galatasaray'ın Zafer Kutlaması Cezayla Sonuçlandı: Alkollü Sürücü Neşesini Kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takımın dün akşam Tottenham karşısında 3-2 galip gelmesi, Galatasaray taraftarlarını sevince boğdu. Bu zaferi kutlamak isteyen bazı taraftarlar sokaklara dökülürken, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir taraftarın kutlama dönüşü alkollü araç kullanması pahalıya mal oldu. Çorlu'da gerçekleşen denetimlerde, Galatasaray taraftarı Osman Güner’in aracı durduruldu. Polis ekipleri, Güner'in 0,80 promil alkollü olduğunu tespit ederek para cezası kesti ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el koydu. Osman Güner ise yediği cezaya rağmen neşesini kaybetmedi.