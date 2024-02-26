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Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye Şampiyonluk Göndermesi

Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye Şampiyonluk Göndermesi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
26.02.2024 - 19:22

Arjantinli golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin bugün yaptığı ceza açıklamasında kullandığı fotoğrafın kesilmemiş halini paylaştı ve 'Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı' dedi.

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PFDK, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı hareketten dolayı bir maç ceza aldığını açıklamıştı.

PFDK, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı hareketten dolayı bir maç ceza aldığını açıklamıştı.

Tahkim Kurulu da PFDK'nın verdiği cezayı onamıştı.

Cezayı yetersiz bulan Fenerbahçe yönetimi de resmi siteden bir açıklama yaparak sert ifadeler kullanmıştı 👇

Cezayı yetersiz bulan Fenerbahçe yönetimi de resmi siteden bir açıklama yaparak sert ifadeler kullanmıştı 👇

'Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…

Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.

Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,

bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.

Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!

Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.

Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler;

Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür.'

Selahattin Baki

Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi

Açıklamada Icardi'nin bu fotoğrafına yer verilmişti.

Açıklamada Icardi'nin bu fotoğrafına yer verilmişti.
twitter.com

Icardi, Instagram hesabından paytığı paylaşımla Fenerbahçe'ye yanıt verdi.

Sarı lacivertlilerin paylaştığı fotoğrafın tamamını paylaşan Icardi, şampiyonluğa dikkat çekti.

Sarı lacivertlilerin paylaştığı fotoğrafın tamamını paylaşan Icardi, şampiyonluğa dikkat çekti.

31 yaşındaki golcü, 'Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı' dedi.

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