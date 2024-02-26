Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye Şampiyonluk Göndermesi
Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye Şampiyonluk Göndermesi
Arjantinli golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin bugün yaptığı ceza açıklamasında kullandığı fotoğrafın kesilmemiş halini paylaştı ve 'Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı' dedi.
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PFDK, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı hareketten dolayı bir maç ceza aldığını açıklamıştı.
Cezayı yetersiz bulan Fenerbahçe yönetimi de resmi siteden bir açıklama yaparak sert ifadeler kullanmıştı 👇
Açıklamada Icardi'nin bu fotoğrafına yer verilmişti.
Sarı lacivertlilerin paylaştığı fotoğrafın tamamını paylaşan Icardi, şampiyonluğa dikkat çekti.
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