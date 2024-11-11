Galatasaray'da Başarılı Sezonlara İmza Atan Bafetimbi Gomis Futbolu Bıraktı

Futbola Fransa'da St. Etiene takımında başlayan Bafetimbi Gomis futbolu bıraktığını açıkladı. Kariyeri başarılarla dolu olan Gomis bugün futbola veda ettiğini duyurdu. Ülkemizde Galatasaray forması giyen Gomis iki lig şampiyonluğu kazandı. İki dönem Galatasaray forması giyen Gomis'in kariyerinde 347* gol bulunuyor. Gomis'in kariyeri de kupalarla dolu.

* Transfermarkt verilerine göre