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Galatasaray'da Başarılı Sezonlara İmza Atan Bafetimbi Gomis Futbolu Bıraktı

Galatasaray'da Başarılı Sezonlara İmza Atan Bafetimbi Gomis Futbolu Bıraktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.11.2024 - 16:14

Futbola Fransa'da St. Etiene takımında başlayan Bafetimbi Gomis futbolu bıraktığını açıkladı. Kariyeri başarılarla dolu olan Gomis bugün futbola veda ettiğini duyurdu. Ülkemizde Galatasaray forması giyen Gomis iki lig şampiyonluğu kazandı. İki dönem Galatasaray forması giyen Gomis'in kariyerinde 347* gol bulunuyor. Gomis'in kariyeri de kupalarla dolu. 

* Transfermarkt verilerine göre

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Kariyerine altyapısında yetiştiği Saint-Etienne formasıyla 2004'te başlayan Gomis, sonrasında başta ülkesi Fransa olmak üzere Troyes, Lyon, Swansea City, Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale'de görev yaptı.

Kariyerine altyapısında yetiştiği Saint-Etienne formasıyla 2004'te başlayan Gomis, sonrasında başta ülkesi Fransa olmak üzere Troyes, Lyon, Swansea City, Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale'de görev yaptı.

Galatasaray'da iki ayrı dönemde fotma giyen Gomis'in iki Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

Galatasaray'da iki ayrı dönemde fotma giyen Gomis'in iki Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

Bafetimbi Gomis, çıktığı maçlarda 347 kez gol sevinci yaşarken 75 de asist yaptı. Kariyerine 14 kupa sığdıran Fransız oyuncu 12 kez de Fransa Milli Takımı forması giydi ve 3 gol attı.

Bafetimbi Gomis, çıktığı maçlarda 347 kez gol sevinci yaşarken 75 de asist yaptı. Kariyerine 14 kupa sığdıran Fransız oyuncu 12 kez de Fransa Milli Takımı forması giydi ve 3 gol attı.

Gomis, Galatasaray formasıyla da 51 gole imza attı.

Gomis, Galatasaray formasıyla da 51 gole imza attı.

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