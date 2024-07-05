Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray’da Ayrılık! Nicolo Zaniolo Atalanta’ya Gitti: İşte Transfer Bedeli

Galatasaray’da Ayrılık! Nicolo Zaniolo Atalanta’ya Gitti: İşte Transfer Bedeli

transfer
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.07.2024 - 15:10 Son Güncelleme: 05.07.2024 - 15:29

Galatasaray’da ayrılık zamanı. Sarı kırmızılı takımın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, ülkesinin takımlarından Atalanta’ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun Serie A ekiplerinden Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun Serie A ekiplerinden Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Osman Elmallı

HIRSIZ GS ÇALDIĞIN SEMTİN ADINI GERİ VER O İSİM SENİN DEĞİL İSTANBULUN SEMTİNİN

zubarak

HOŞT!