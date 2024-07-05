Galatasaray’da Ayrılık! Nicolo Zaniolo Atalanta’ya Gitti: İşte Transfer Bedeli
Galatasaray’da Ayrılık! Nicolo Zaniolo Atalanta’ya Gitti: İşte Transfer Bedeli
Galatasaray’da ayrılık zamanı. Sarı kırmızılı takımın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, ülkesinin takımlarından Atalanta’ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralandı.
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Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun Serie A ekiplerinden Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
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