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Flört Aşamasındayken Partnerini Etkilemek İçin Kurabileceğin 10 Cümle

etiket Flört Aşamasındayken Partnerini Etkilemek İçin Kurabileceğin 10 Cümle

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 23:46

İlişkiye adım atarken belki de en keyifli dönemlerden biri olan flört döneminde eğer doğru cümleler kurarsan harika geçebilir! Listemizde flörtleşirken partnerini etkileyebileceğin 10 cümle sıraladık. Keyifli okumalar!

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1. "Burada olmaktan mutluyum."

Flörtüne mutlu olduğunu dile getirmek, onu da mutlu eder ve flört evresi daha tatlı bir hal alır. Çünkü o da kendisini mutlu hisseder ve seni de mutlu etmeye çabalar.

2. "Aramızda güçlü bir bağın olacağını hissediyorum."

Hislerini paylaşmak sana hiçbir şey kaybettirmez, aksine çok şey kazandırır. Etkili bir flört deneyimi için duygularını biraz daha açık bir şekilde ifade edebilirsin. Bu, hem partnerini etkileyecek hem de daha sağlıklı bir iletişim için sağlam bir zemin hazırlayacaktır.

3. "Bugün çok şık görünüyorsun."

Ona küçük iltifatlarda bulunabilirsin. Buluştuğunuz zaman ona güzel göründüğünü çok şık olduğunu söylemek, onu daha iyi hissettirecektir ve kendisini daha çok beğenecektir.

4. "Bana gününün nasıl geçtiğinden bahseder misin?"

Flörtüne nasıl bir gün geçirdiğini sorman, onu önemsediğin anlamına gelir ve o da değer gördüğünü hisseder. Kıymet görmek, merak edilmek ve ilgi görmek onu gayet mutlu eder.

5. "Neden modun düştü, her şey yolunda mı?"

Partnerinin modu değiştiği an ona nedenini sorabilirsin. Eğer sana ayrıntılı bir şekilde cevap veriyorsa doğru adımları uyguluyorsun demektir. Çünkü o da seni beğenmiştir, seninle zaman geçirmekten keyif alıyordur ve sana güveniyordur.

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6. "Hep böyle güldüğünü görmek istiyorum."

Etkileyici bir gülümseme ile bu cümleyi kurduğunda, partnerine yeşil ışık yakmış olacaksın. Böylelikle partnerin kendisini daha iyi hissedecek ve flört deneyiminiz daha da iyileşecek.

7. "Bu şarkıyı seveceğini düşündüm."

İlgi alanlarına meraklı olmak ve ne sevebileceğini tahmin etmek, partnerine güven aşılamanı sağlar. İlgini onun zevklerini tahmin ederek gösterebilirsin. Böylelikle daha çok paylaşım alanı sağlamış olursun.

8. "Çok güzel kokuyorsun."

Koku, en güçlü hafızalarımızdan biridir. Eğer partnerine güzel koktuğunu söylersen, onun seni etkilediğini düşünecek ve seni daha fazla etkilemek isteyecektir.

9. "Eve vardın mı?"

Bu soru flört döneminde kurulabilecek en etkili ve en kritik cümlelerden biri olabilir. 'Eve varınca haberdar et, olur mu?' ve 'Eve vardın mı?' soruları birbirinden çok farklı. 'Eve vardın mı?' sorusu onu önemsediğini ve güvende olup olmadığını gösterir. Bu da partnerinin gayet tabii hoşuna gider.

10. "Seninle konuşmak bana keyif veriyor."

Kilit cümlelerden biri de bu aslında. Sohbet etmekten sıkılmadığını, aksine keyif aldığını ve iletişimde kalmaktan mutlu olduğunu dile getirmelisin. Yoksa partnerin sohbet etmekten keyif almadığını ve sıkıldığını düşünebilir.

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