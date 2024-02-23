Flört Aşamasındayken Partnerini Etkilemek İçin Kurabileceğin 10 Cümle
Flört Aşamasındayken Partnerini Etkilemek İçin Kurabileceğin 10 Cümle
İlişkiye adım atarken belki de en keyifli dönemlerden biri olan flört döneminde eğer doğru cümleler kurarsan harika geçebilir! Listemizde flörtleşirken partnerini etkileyebileceğin 10 cümle sıraladık. Keyifli okumalar!
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1. "Burada olmaktan mutluyum."
2. "Aramızda güçlü bir bağın olacağını hissediyorum."
3. "Bugün çok şık görünüyorsun."
4. "Bana gününün nasıl geçtiğinden bahseder misin?"
5. "Neden modun düştü, her şey yolunda mı?"
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6. "Hep böyle güldüğünü görmek istiyorum."
7. "Bu şarkıyı seveceğini düşündüm."
8. "Çok güzel kokuyorsun."
9. "Eve vardın mı?"
10. "Seninle konuşmak bana keyif veriyor."
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