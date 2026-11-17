Fiyatını Duyunca Bir Daha Düşüneceğiniz Dünyanın En Pahalı 10 Eti
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Kasaptan kıyma alırken bile fiyat etiketine iki kez bakan biz, dünyanın öbür ucunda bir dilim et için ödenen paraları duyunca resmen donup kaldık! 🥩 Japonya'nın efsane sığırlarından tek bir balığa ödenen milyonlara kadar dünyanın en pahalı etlerini bulduk, rakamları da tek tek kaynağından kontrol ettik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Kobe bifteği: Her mermerli et Kobe olamıyor!
2. Matsusaka eti: Tek bir ineğe 50 milyon yen ödendi!
3. Zeytin posasıyla beslenen sığırlardan Olive Wagyu
4. Kış uykusuna yatırılan Fransız bifteği
5. Meşe palamuduyla beslenen domuzlardan Jamón ibérico de bellota
6. Bir but jambona 11.881 euro!
7. Tek bir orkinosa 510 milyon yen!
8. Yanlış kesilirse öldürebilen balık: Fugu
9. Kemiği bile simsiyah tavuk: Ayam Cemani
10. Ayakları mavi, künyesi ayağında: Bresse tavuğu
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