Endonezya kökenli bu tavukta fibromelanozis denen genetik bir özellik tüyleri, deriyi, eti, kemikleri ve iç organları siyaha boyuyor. Kanı ise siyah değil, yalnız çok koyu. İnternette 'tanesi 2 bin dolar' diye ün saldı ama bugün civcivi çok daha ucuza bulunabiliyor, asıl pahalı olan saf soylu yetişkinler. Tadı mı? Yiyenlere göre sıradan tavuktan farkı yok! 😅