Fiyatı 1,600 TL'yi Aşan Diablo 4 Steam'de Kısa Süre İçin Ücretsiz Denenebiliyor
Fiyatı 1,600 TL'yi Aşan Diablo 4 Steam'de Kısa Süre İçin Ücretsiz Denenebiliyor
Steeam'de 50 dolar, yani yaklaşık 1,696 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Diablo 4 platformda kısa süre için ücretsiz olarak denenebilecek.
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Uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından oyun dünyasının en meşhur serilerinden Diablo'nun son oyunu geçtiğimiz yıl karşımıza çıkmıştı.
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Diablo 4 şimdi kısa süre için Steam üzerinden ücretsiz denenebiliyor.
Peki Diablo 4'ü Steam üzerinden nasıl ücretsiz oynayabilirsiniz?
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