Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Fiyatı 1,600 TL'yi Aşan Diablo 4 Steam'de Kısa Süre İçin Ücretsiz Denenebiliyor

Fiyatı 1,600 TL'yi Aşan Diablo 4 Steam'de Kısa Süre İçin Ücretsiz Denenebiliyor

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 14:31

Steeam'de 50 dolar, yani yaklaşık 1,696 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Diablo 4 platformda kısa süre için ücretsiz olarak denenebilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından oyun dünyasının en meşhur serilerinden Diablo'nun son oyunu geçtiğimiz yıl karşımıza çıkmıştı.

Uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından oyun dünyasının en meşhur serilerinden Diablo'nun son oyunu geçtiğimiz yıl karşımıza çıkmıştı.

İlk oyunu 1996 yılında oyuncularla buluşmuş olan Diablo yıllar içerisinde kendisine müthiş bir hayran kitlesi edinmeyi başarmakla kalmadı, efsanesini de devam ettirmeyi bildi.

Diablo 4 şimdi kısa süre için Steam üzerinden ücretsiz denenebiliyor.

Diablo 4 şimdi kısa süre için Steam üzerinden ücretsiz denenebiliyor.

Normal fiyat etiketi 50 dolar olan popüler oyun kısa süreliğine Steam'de oyuncular tarafından denenebilecek. Bunun yanında oyunun 2 Eylül tarihine kadar %40 indirimle 30 dolara düştüğünü de hatırlatmadan geçmeyelim.

Peki Diablo 4'ü Steam üzerinden nasıl ücretsiz oynayabilirsiniz?

Peki Diablo 4'ü Steam üzerinden nasıl ücretsiz oynayabilirsiniz?

Oyunun Steam sayfasına eriştikten sonra sayfada yer alan 'Oyunu Oyna' butonuna tıklayarak indirme işlemini başlatıp, daha sonrasında ise kurulumu tamamladıktan sonra direkt olarak maceranıza atılabilirsiniz. Beş günlük ücretsiz deneme sürecinin sonunda oyunu satın almaya karar verirseniz ilermenizin kaydedileceğini de hatırlatalım.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın