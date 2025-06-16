Fenerbahçe ve Efes'in Eski Oyuncusu Polonara'dan Acı Haber
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes formaları giyen, şu anda da kariyerini Virtus Bologna'da sürdüren Achille Polonara'nın bir kez daha kansere yakalandığı açıklandı. 34 yaşındaki İtalyan oyuncu, 2023 yılında testis kanserini yenmişti.
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Virtus Bologna, Achille Polonara’nın kansere yakalandığını duyurdu
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2023 yılında testis kanserini yenmeyi başarmıştı
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