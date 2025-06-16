onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Fenerbahçe ve Efes'in Eski Oyuncusu Polonara'dan Acı Haber

Fenerbahçe ve Efes'in Eski Oyuncusu Polonara'dan Acı Haber

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.06.2025 - 20:58

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes formaları giyen, şu anda da kariyerini Virtus Bologna'da sürdüren Achille Polonara'nın bir kez daha kansere yakalandığı açıklandı. 34 yaşındaki İtalyan oyuncu, 2023 yılında testis kanserini yenmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Virtus Bologna, Achille Polonara’nın kansere yakalandığını duyurdu

Virtus Bologna, Achille Polonara’nın kansere yakalandığını duyurdu

İtalyan ekipten yapılan açıklamada tecrübeli basketbolcunun ileri düzey tıbbi tetkiklerden geçirildiği, bu testler sonucunda miyeloid lösemi tanısı konulduğu paylaşıldı.

2023 yılında testis kanserini yenmeyi başarmıştı

2023 yılında testis kanserini yenmeyi başarmıştı

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe Beko, 2022-2023 sezonunda ise Anadolu Efes forması giyen Polonara'nın 2023'ün Ekim ayında testinlerinde tümor olduğu saptanmıştı. Üç aylık tedavi sonunda parkelere geri dönmüştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın