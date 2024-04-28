Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa'da Şampiyonluğa Ulaştı!
Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa'da Şampiyonluğa Ulaştı!
İtalya’nın ev sahipliği yaptığı EuroCup 1 Finallerinde mücadele eden Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kupanın sahibi oldu.
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Sarı-lacivert takım, İtalya'daki turnuvanın finalinde Bidaideak Bilbao ile kıyasıya mücadele etti.
Rakibimiz ilk çeyreği 21-20 kazanırken devre arasına da 42-37'lik skorla önde girdi.
İspanyol ekibi, üçüncü çeyrekten de 58-53'lik skorla galip ayrılan taraft oldu. Ancak Fenerbahçe Göksel Çelik, son periyotta toparlanarak etkileyici bir oyun sergileyerek karşılaşmayı 78-75 kazandı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Temsilcimiz, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3 ve 2'nin ardından 1'de de şampiyonluk ipini göğüsledi.
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