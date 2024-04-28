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Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa'da Şampiyonluğa Ulaştı!

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa'da Şampiyonluğa Ulaştı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
28.04.2024 - 20:42

İtalya’nın ev sahipliği yaptığı EuroCup 1 Finallerinde mücadele eden Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kupanın sahibi oldu.

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Sarı-lacivert takım, İtalya'daki turnuvanın finalinde Bidaideak Bilbao ile kıyasıya mücadele etti.

Sarı-lacivert takım, İtalya'daki turnuvanın finalinde Bidaideak Bilbao ile kıyasıya mücadele etti.
media.fenerbahce.org

Rakibimiz ilk çeyreği 21-20 kazanırken devre arasına da 42-37'lik skorla önde girdi.

Rakibimiz ilk çeyreği 21-20 kazanırken devre arasına da 42-37'lik skorla önde girdi.
media.fenerbahce.org

İspanyol ekibi, üçüncü çeyrekten de 58-53'lik skorla galip ayrılan taraft oldu. Ancak Fenerbahçe Göksel Çelik, son periyotta toparlanarak etkileyici bir oyun sergileyerek karşılaşmayı 78-75 kazandı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İspanyol ekibi, üçüncü çeyrekten de 58-53'lik skorla galip ayrılan taraft oldu. Ancak Fenerbahçe Göksel Çelik, son periyotta toparlanarak etkileyici bir oyun sergileyerek karşılaşmayı 78-75 kazandı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.
media.fenerbahce.org

Temsilcimiz, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3 ve 2'nin ardından 1'de de şampiyonluk ipini göğüsledi.

Temsilcimiz, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3 ve 2'nin ardından 1'de de şampiyonluk ipini göğüsledi.
media.fenerbahce.org

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