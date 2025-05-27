Fenerbahçe Taraftarı Bağdat Caddesi'ne Akın Etmeye Başladı!
Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İstanbul'da taraftarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bağdat Caddesi'nde yapılacak büyük kutlama öncesindeki ortamı beIN muhabiri Onur Çubukçu aktardı.
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Taraftarlar Göztepe Parkı'na davet edilmişti
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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başarıya gülenler, Tübitak müdürü ile akrabalar galiba.