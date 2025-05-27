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Fenerbahçe Taraftarı Bağdat Caddesi'ne Akın Etmeye Başladı!

Fenerbahçe Taraftarı Bağdat Caddesi'ne Akın Etmeye Başladı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.05.2025 - 18:11

Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İstanbul'da taraftarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bağdat Caddesi'nde yapılacak büyük kutlama öncesindeki ortamı beIN muhabiri Onur Çubukçu aktardı.

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Taraftarlar Göztepe Parkı'na davet edilmişti

Taraftarlar Göztepe Parkı'na davet edilmişti

Sarı-lacivertlilerden şampiyonluk sonrasında yapılan açıklamada büyük bir kutlama yapılacağı ifade edilmişti:

'Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı’dan Göztepe Parkı’na doğru ilerleyecek. 

Göztepe Parkı’na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız.

Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı’na bekliyoruz!'

Onur Çubukçu, Bağdat Caddesi'ndeki son durumu paylaştı

Sarı-lacivertliler, kutlama öncesinde yeni yıldızın armaya işlendiğini de duyurdu

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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benv

başarıya gülenler, Tübitak müdürü ile akrabalar galiba.