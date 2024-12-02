Fenerbahçe'nin Portekizli Yıldızı Jose Mourinho'dan İki Türk Teknik Adama Övgü!
Fenerbahçe'nin Portekizli Yıldızı Jose Mourinho'dan İki Türk Teknik Adama Övgü!
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan tek teknik adam konumunda bulunan Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho, Gaziantep FK zaferinin ardından iki Türk çalıştırıcının çok başarılı olduğunu dile getirdi. Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk yaşayan 61 yaşındaki yıldız isim, Arda Turan ve Selçuk İnan'ın Galatasaray'ı çalıştırabileceğini belirtti.
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Geçtiğimiz hafta Kayserispor ve Slavia Prag deplasmanlarına çıkan Fenerbahçe, 6-2 ve 2-1'lik skorlarla galibiyete uzanmıştı.
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Dikkat çeken bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, ligin 14. haftasında da Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek zirveyle arasındaki puan farkını üçe indirdi.
Üç puan ardından konuşan Mourinho, "Oynadığımız oyunla kazanmamız gerekiyordu, başka opsiyonumuz yoktu. İlk 15 dakikaya güçlü başladık ama sonra 30 dakika iyi değildik." değerlendirmesinde bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu hafta sonu benim için sürpriz değildi" diyerek de Arda Turan ve Selçuk İnan'dan övgüyle bahsetti. 👇
"2 teknik adam var Selçuk İnan ve Arda Turan. Onlar çok iyi futbol oynuyorlar, iyi felsefeleri var büyük takımlardan korkmuyorlar. Sonuç için oynuyorlar. Bu 2 teknik direktörü tebrik ediyorum. İkisi de Galatasaray efsanesi olduğu için eminim ilerde Galatasaray'ı çalıştıracaklardır."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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