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Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Mesut Özil Yaptığı Hamle ile Sarı Lacivertli Taraftarların Tepkisini Çekti

Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Mesut Özil Yaptığı Hamle ile Sarı Lacivertli Taraftarların Tepkisini Çekti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
03.01.2024 - 09:11

Real Madrid ve Arsenal formaları giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertleri taraftarları kızdıran bir tercihte bulundu. 35 yaşındaki futbolcu, herkesi şaşırttı.

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Mesut Özil, 27 Ocak 2021 tarihinde kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 3,5 yıllık anlaşmaya imzayı atmışltı.

Mesut Özil, 27 Ocak 2021 tarihinde kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 3,5 yıllık anlaşmaya imzayı atmışltı.
media.fenerbahce.org

Yıldız futbolcunun transferi, dünyada büyük ses getirmiş kulüp taraftarlarını da büyük bir heyecan kaplamıştı.

Tecrübeli orta sahayı İstanbul'a getiren uçağı bile yaklaşık 300 bini aşkın kişi canlı olarak takip etmişti.

Tecrübeli orta sahayı İstanbul'a getiren uçağı bile yaklaşık 300 bini aşkın kişi canlı olarak takip etmişti.

Fenerbahçe SK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 'İstanbul'a gelişini 300.000'i aşkın kişi izledik. Sırada Mesut Özil'in ilk görüntüleri var.' ifadeleri kullanılmıştı.

Ancak yıldız ismin Fenerbahçe kariyeri beklenildiği gibi olmadı.

Ancak yıldız ismin Fenerbahçe kariyeri beklenildiği gibi olmadı.

Büyük umutlarla transfer edilen Özil, Vitor Pereira ile anlaşamamış ve kadroya girmekte zorlanmıştı. Jorge Jesus'un da yeni sezon hazırlık kampına oyuncuyu davet etmemesi ipleri koparmıştı.

11 Temmuz 2022 tarihinde yollar ayrıldı.

11 Temmuz 2022 tarihinde yollar ayrıldı.

Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı kalan Mesut Özil, yeni sezon öncesinde kulüpten ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'yi takipten çıkardı.

Fenerbahçe'yi takipten çıkardı.

Sarı-lacivertli kulüp hakkında yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiren yıldız, taraftarları kızdıran bir karar aldı. Özil, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı. Bu durum, sosyal medyada da birçok kişinin tepkisini çekti.

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