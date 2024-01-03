Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Mesut Özil Yaptığı Hamle ile Sarı Lacivertli Taraftarların Tepkisini Çekti
Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Mesut Özil Yaptığı Hamle ile Sarı Lacivertli Taraftarların Tepkisini Çekti
Real Madrid ve Arsenal formaları giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertleri taraftarları kızdıran bir tercihte bulundu. 35 yaşındaki futbolcu, herkesi şaşırttı.
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Mesut Özil, 27 Ocak 2021 tarihinde kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 3,5 yıllık anlaşmaya imzayı atmışltı.
Tecrübeli orta sahayı İstanbul'a getiren uçağı bile yaklaşık 300 bini aşkın kişi canlı olarak takip etmişti.
Ancak yıldız ismin Fenerbahçe kariyeri beklenildiği gibi olmadı.
11 Temmuz 2022 tarihinde yollar ayrıldı.
Fenerbahçe'yi takipten çıkardı.
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