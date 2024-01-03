Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Mesut Özil Yaptığı Hamle ile Sarı Lacivertli Taraftarların Tepkisini Çekti

Sarı-lacivertli kulüp hakkında yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiren yıldız, taraftarları kızdıran bir karar aldı. Özil, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı. Bu durum, sosyal medyada da birçok kişinin tepkisini çekti.