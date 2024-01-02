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Antoine Griezmann Maç Önü Ritüeline Hayran Kaldığı Alperen Şengün'e Yorum Yaptı

Antoine Griezmann Maç Önü Ritüeline Hayran Kaldığı Alperen Şengün'e Yorum Yaptı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 22:54

Atletico Madrid'in efsane futbolcusu Antoine Griezmann, Houston Rockets forması giyen milli gururumuz Alperen Şengün için yapılan paylaşıma cevap verdi. Houston Rockets'ın Fransız hayranlarının kurduğu bir Twitter hesabında Alperen Şengün'ü gören Antoine Griezmann yorum yaptı.

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Atletico Madrid forması giyen 32 yaşındaki Fransız yıldız Antoine Griezmann, Houston Rockets forması giyen yıldızımızın maç önü ritüelini beğendi.

Atletico Madrid forması giyen 32 yaşındaki Fransız yıldız Antoine Griezmann, Houston Rockets forması giyen yıldızımızın maç önü ritüelini beğendi.

Fransız Houston Rockets taraftar hayra sayfasının yaptığı paylaşıma yorum yapan Griezmann, Alperen Şengün'e yorum yaptı.

Fransız Houston Rockets taraftar hayra sayfasının yaptığı paylaşıma yorum yapan Griezmann, Alperen Şengün'e yorum yaptı.

Alperen Şengün'ün herkesi devirdiği maç önü ritüeli şöyleydi👇

Griezmann bu görüntüler için "j'adore!" (Bunu sevdim) yorumu yaptı.

Griezmann bu görüntüler için "j'adore!" (Bunu sevdim) yorumu yaptı.
twitter.com

Milli gururumuz Alperen Şengün ise Griezmann'ın yorumunu alıntıladı.

Milli gururumuz Alperen Şengün ise Griezmann'ın yorumunu alıntıladı.
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Şengün, "Ben de senin gollerini seviyorum" diyerek cevap verdi.

Şengün, "Ben de senin gollerini seviyorum" diyerek cevap verdi.
twitter.com

Griezmann'ın paylaşımının altında alperen Şengün'e oy isteyen Houston Rockets taraftarları hücum etti.

Griezmann'ın paylaşımının altında alperen Şengün'e oy isteyen Houston Rockets taraftarları hücum etti.

Alperen Şengün'ü All-Star'da görmek istiyorsanız sizi şöyle alalım👇

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