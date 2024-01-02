Antoine Griezmann Maç Önü Ritüeline Hayran Kaldığı Alperen Şengün'e Yorum Yaptı

Atletico Madrid'in efsane futbolcusu Antoine Griezmann, Houston Rockets forması giyen milli gururumuz Alperen Şengün için yapılan paylaşıma cevap verdi. Houston Rockets'ın Fransız hayranlarının kurduğu bir Twitter hesabında Alperen Şengün'ü gören Antoine Griezmann yorum yaptı.