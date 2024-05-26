Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nun Ayrılığına Hazırlanıyor: Arsenal Ferdi’yi Israrla İstiyor
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nun Ayrılığına Hazırlanıyor: Arsenal Ferdi’yi Israrla İstiyor
Fenerbahçe'de sezonun en etkili isimlerinin başında gelen Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçabilir.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daha önce yaptığı açıklamada, "Benim tahminim, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak" dediği Ferdi Kadıoğlu'nun ciddi bir talibi var.
Uzun süredir Ferdi Kadıoğlu'nu izleyen Arsenal, milli futbolcuyla ilgili ilk somut adımı atmaya hazırlanıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre Arsenal, Ferdi Kadıoğlu ve menajeriyle prensip anlaşmasına vardı.
İngiliz devinin sezon biter bitmez ise Fenerbahçe ile masaya oturacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin bu görüşmede 20 milyon eurodan aşağı bir teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi.
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Ferdi Kadıoğlu bu sezon 50 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
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