Fenerbahçe'den Neden İhraç Edildi? Eski Rizespor Başkanı Tahir Kıran Olayın Perde Arkasını Anlattı

Eski Fenerbahçe Yöneticisi ve Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Engin Verel'e konuştu. Kıran, Süper Lig’le ilgili eleştirileri, çok konuşulan Galatasaray - Rize maçını, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkındaki görüşlerini anlattı.