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Fenerbahçe'den Neden İhraç Edildi? Eski Rizespor Başkanı Tahir Kıran Olayın Perde Arkasını Anlattı

Fenerbahçe'den Neden İhraç Edildi? Eski Rizespor Başkanı Tahir Kıran Olayın Perde Arkasını Anlattı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
29.05.2024 - 17:37

Eski Fenerbahçe Yöneticisi ve Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Engin Verel'e konuştu. Kıran, Süper Lig’le ilgili eleştirileri, çok konuşulan Galatasaray - Rize maçını, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkındaki görüşlerini anlattı.

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Eski Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Engin Verel’le Albüm programına konuk oldu.

Eski Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Engin Verel’le Albüm programına konuk oldu.

Tecrübeli yönetici, kariyerindeki önemli anlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

9 Aralık 2006'da Fenerbahçe'den ihraç edilen Kıran, o dönemde yaşananlara değindi.

9 Aralık 2006'da Fenerbahçe'den ihraç edilen Kıran, o dönemde yaşananlara değindi.

Kıran, bir gazeteciye verdiği röportaj yüzünden 4 Eylül 2006'da Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

"Süper Lig'de adalet yok" da diyen Kıran, Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi.

"Süper Lig'de adalet yok" da diyen Kıran, Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi.

Eski başkan, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Programı buradan izleyebilirsiniz. 👇

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