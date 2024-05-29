Fenerbahçe'den Neden İhraç Edildi? Eski Rizespor Başkanı Tahir Kıran Olayın Perde Arkasını Anlattı
Fenerbahçe'den Neden İhraç Edildi? Eski Rizespor Başkanı Tahir Kıran Olayın Perde Arkasını Anlattı
Eski Fenerbahçe Yöneticisi ve Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Engin Verel'e konuştu. Kıran, Süper Lig’le ilgili eleştirileri, çok konuşulan Galatasaray - Rize maçını, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkındaki görüşlerini anlattı.
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Eski Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Engin Verel’le Albüm programına konuk oldu.
9 Aralık 2006'da Fenerbahçe'den ihraç edilen Kıran, o dönemde yaşananlara değindi.
"Süper Lig'de adalet yok" da diyen Kıran, Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi.
Programı buradan izleyebilirsiniz. 👇
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