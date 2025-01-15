Fenerbahçe Beko Zorlu Kızılyıldız Deplasmanından Galibiyetle Döndü
Fenerbahçe Beko Zorlu Kızılyıldız Deplasmanından Galibiyetle Döndü
Deplasmanda aldığı Barcelona ve Monaco yenilgilerinin ardından evinde oynadığı iki maçı da kazanan Fenerbahçe Beko, üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Sarunas Jasikevicius liderliğindeki temsilcimiz, Kızılyıldız'ı rahat bir oyunla geçmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 21. hafta maçında Kızılyıldız’a konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belgrade Arena’da oynanan karşılaşmayı 96-91 kazanan takımımız, bu sonuçla 13. galibiyetini elde etti.
Nigel Hayes-Davis, karşılaşmanın en değerli ismi oldu. Amerikalı oyuncu, kırmızı-beyazlı rakibin potasına 27 sayı bırakırken 2'şer de ribaund, asist ve top çalma kaydetti.
Galibiyet taraftardan tam not aldı. Mücadeleye dair sosyal medya paylaşımlarından bazıları şu şekilde 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın