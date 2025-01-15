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Fenerbahçe Beko Zorlu Kızılyıldız Deplasmanından Galibiyetle Döndü

Fenerbahçe Beko Zorlu Kızılyıldız Deplasmanından Galibiyetle Döndü

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.01.2025 - 00:44

Deplasmanda aldığı Barcelona ve Monaco yenilgilerinin ardından evinde oynadığı iki maçı da kazanan Fenerbahçe Beko, üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Sarunas Jasikevicius liderliğindeki temsilcimiz, Kızılyıldız'ı rahat bir oyunla geçmeyi başardı.

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Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 21. hafta maçında Kızılyıldız’a konuk oldu.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 21. hafta maçında Kızılyıldız’a konuk oldu.

Belgrade Arena’da oynanan karşılaşmayı 96-91 kazanan takımımız, bu sonuçla 13. galibiyetini elde etti.

Belgrade Arena’da oynanan karşılaşmayı 96-91 kazanan takımımız, bu sonuçla 13. galibiyetini elde etti.

Nigel Hayes-Davis, karşılaşmanın en değerli ismi oldu. Amerikalı oyuncu, kırmızı-beyazlı rakibin potasına 27 sayı bırakırken 2'şer de ribaund, asist ve top çalma kaydetti.

Nigel Hayes-Davis, karşılaşmanın en değerli ismi oldu. Amerikalı oyuncu, kırmızı-beyazlı rakibin potasına 27 sayı bırakırken 2'şer de ribaund, asist ve top çalma kaydetti.

Galibiyet taraftardan tam not aldı. Mücadeleye dair sosyal medya paylaşımlarından bazıları şu şekilde 👇

Galibiyet taraftardan tam not aldı. Mücadeleye dair sosyal medya paylaşımlarından bazıları şu şekilde 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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