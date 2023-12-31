Fatih Altaylı: “Bu İşte En Az Suçu Olan Taraf Suudiler’dir”
Fatih Altaylı: “Bu İşte En Az Suçu Olan Taraf Suudiler’dir”
Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/kose-yazi...
Suudi Arabistan’da yaşanan kriz nedeniyle iptal olan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçının yankıları devam ederken yaşananlara bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi.
fatihaltayli.com.tr’deki köşe yazısında yorumunu dile getiren Fatih Altaylı “Bu işte en az suçu olan taraf Suudiler’dir. Ne işiniz var sizin Suudiler’in evinde? Sen gidersen adam da sana kurallarını dayatır” dedi.
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Gazeteci Fatih Altaylı, Suudi Arabistan'la yaşanan Süper Kupa krizine ilişkin olarak, "Sen köpek gibi ayağına gitmişsin, o da şartlarını dayatmış. Sen de kabul etmişsin. Nokta. Suudi rezilmiş. Bana ne! Suudi pislikmiş. Olabilir, beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren, tuttuğum takımların tavrıdır. Adının başında “Türkiye” yazan federasyonun ne halt ettiğidir." yorumunu yaptı.
İşte Fatih Altaylı’nın kendi internet sitesinde yazdığı köşe yazısından bir bölüm:
“Bakın kızacaksınız belki ama bu işte en az suçu olan taraf Suudiler’dir. Ne işiniz var sizin Suudiler’in evinde? Sen gidersen adam da sana kurallarını dayatır. Sen de o kuralların olduğu kağıdı imzalarsan anlaşmasından dönmez.”
“Suudilerin ilkeleri var. Dinden ötürü böyle davrandılar” palavrasını kimse sıkmasın. Dinleri minleri palavra. Ronaldo’nun, onun bunun posterini asarken her tarafa, nikahsız yaşamanın yasak olduğu ülkede Ronaldo’nun sevgilisiyle yaşamasına gıklarını çıkaramazken ne dini! Konunun din ile alakası yok.”
“Konu, senin basiretsizliğin. Sen köpek gibi ayağına gitmişsin, o da şartlarını dayatmış. Sen de kabul etmişsin. Nokta.”
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“Suudi rezilmiş. Bana ne! Suudi pislikmiş. Olabilir, beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren, tuttuğum takımların tavrıdır. Adının başında “Türkiye” yazan federasyonun ne halt ettiğidir. Bu haltı beraber yediler. Durduk yere bir de ülkeler arası kriz yarattılar. Sonra bir de hiç hak etmedikleri halde “kahraman” ilan edildiler.”
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