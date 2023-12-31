Fatih Altaylı: “Bu İşte En Az Suçu Olan Taraf Suudiler’dir”

Suudi Arabistan’da yaşanan kriz nedeniyle iptal olan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçının yankıları devam ederken yaşananlara bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi.

fatihaltayli.com.tr’deki köşe yazısında yorumunu dile getiren Fatih Altaylı “Bu işte en az suçu olan taraf Suudiler’dir. Ne işiniz var sizin Suudiler’in evinde? Sen gidersen adam da sana kurallarını dayatır” dedi.