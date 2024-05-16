F-16 Pilotu, Çiğ Köftecinin 'Aklını Aldı': Kendini Yere Atıp Emekleyerek Kaçmaya Çalıştı!

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde alçak uçuş yapan bir F-16 pilotu, çiğ köfte dükkanı işletin bir esnafın deyim yerindeyse aklını aldı. Yüksek ses nedeniyle deprem olduğunu sanan esnaf, emekleyerek dükkandan kaçmaya çalıştı.