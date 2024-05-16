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F-16 Pilotu, Çiğ Köftecinin 'Aklını Aldı': Kendini Yere Atıp Emekleyerek Kaçmaya Çalıştı!

F-16 Pilotu, Çiğ Köftecinin 'Aklını Aldı': Kendini Yere Atıp Emekleyerek Kaçmaya Çalıştı!

çiğ köfteci F-16 Pilotu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.05.2024 - 19:05

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde alçak uçuş yapan bir F-16 pilotu, çiğ köfte dükkanı işletin bir esnafın deyim yerindeyse aklını aldı. Yüksek ses nedeniyle deprem olduğunu sanan esnaf, emekleyerek dükkandan kaçmaya çalıştı. 

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşanan ilginç olay, 1 Haziran Türk Hava Kuvvetleri Kuruluş Günü hazırlıkları münasebetiyle prova yapan F-16 uçağının alçak uçuşta çıkardığı yüksek ses nedeniyle meydana geldi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşanan ilginç olay, 1 Haziran Türk Hava Kuvvetleri Kuruluş Günü hazırlıkları münasebetiyle prova yapan F-16 uçağının alçak uçuşta çıkardığı yüksek ses nedeniyle meydana geldi.

Uçağın sesinden tedirgin olan çiğ köfteci Teoman Kaan Güler, deprem olduğunu zannederek can havliyle emekleyerek kaçmaya çalıştı.

Uçağın sesinden tedirgin olan çiğ köfteci Teoman Kaan Güler, deprem olduğunu zannederek can havliyle emekleyerek kaçmaya çalıştı.

Güler'in emeklediği anlar ve nişanlısının iş yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güler'in emeklediği anlar ve nişanlısının iş yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Güler, "Sesi ilk duyduğumda deprem oluyor sandım. Biliyorsunuz bölgemizde büyük bir deprem yaşandı.Güvenlik kamerası görüntülerini izledim, komik bir görüntü ortaya çıkmış" dedi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Güler, "Sesi ilk duyduğumda deprem oluyor sandım. Biliyorsunuz bölgemizde büyük bir deprem yaşandı.Güvenlik kamerası görüntülerini izledim, komik bir görüntü ortaya çıkmış" dedi.

İşte o anlar 👇

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