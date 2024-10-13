Evlilik ve Karşı Cins Hakkındaki Linç Edilebilecek Fikirlerini Söyleyen Cesur Kişiler

Evliliğe herkesin bakış açısı farklı. Kimi sadece bir düzen için istiyor, kimi ömür boyu aşkıyla dolu dolu bir hayat yaşamak için. Tabii fikirlerini söylemeye çekinenler de var. İşte Twitter'da (X) linci göze alarak evlilik ve karşı cins hakkındaki fikirlerini söyleyen cesur kişiler...