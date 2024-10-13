Evlilik ve Karşı Cins Hakkındaki Linç Edilebilecek Fikirlerini Söyleyen Cesur Kişiler
Evlilik ve Karşı Cins Hakkındaki Linç Edilebilecek Fikirlerini Söyleyen Cesur Kişiler
Evliliğe herkesin bakış açısı farklı. Kimi sadece bir düzen için istiyor, kimi ömür boyu aşkıyla dolu dolu bir hayat yaşamak için. Tabii fikirlerini söylemeye çekinenler de var. İşte Twitter'da (X) linci göze alarak evlilik ve karşı cins hakkındaki fikirlerini söyleyen cesur kişiler...
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Twitter'da @tevafuk____ isimli bir kullanıcı takipçilerinden hem evlilik hem de karşı cins hakkında tepki görebilecekleri fikirlerini söylemelerini istedi.
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Yanıtlara bakalım...
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