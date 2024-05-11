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Evde Spor Yapmanın Maliyeti Ne Kadar?

Evde Spor Yapmanın Maliyeti Ne Kadar?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.05.2024 - 10:46

Pandemiyle online düzene geçenler birçok hizmeti online almaya devam ediyor. Özellikle spor salonları, spor motivasyonu güçlü olmayanlar için paranın boşa gitmesi demek olurken, pandemide çevrim içi derslerle yaygınlaşan evde sporda başlangıç için gereken malzemelerin maliyeti ne kadar tutuyor?

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Dünya Sağlık Örgütü farkındalık oluşturmak için her yıl 10 Mayıs günü "Sağlık için Hareket Et Günü" olarak kutlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü farkındalık oluşturmak için her yıl 10 Mayıs günü "Sağlık için Hareket Et Günü" olarak kutlanıyor.

Pandemi sonrası yaygınlaşan ve kolaylaşan evde spor yapmak, son dönemde giderek artan spor salonlarının üyelik ücretlerindeki artış, zaman problemleriyle daha kolay geliyor. 

AA'dan Mertkan Oruç'un haberine göre, spor salonlarının üyelik ücretleri aylık 1500 lirayla 7 bin lira arasında değişiyor.

Pandemide evde spor yapmaya alışanlar da spor düzenlerini oluşturmaya devam edebiliyor.

Pandemide evde spor yapmaya alışanlar da spor düzenlerini oluşturmaya devam edebiliyor.

Evde spor yapmanın maliyeti, malzemelerin çeşidine göre değişkenlik gösterse de giriş için gerekli olan temel ürünlerden yoga ya da pilates matı fiyatı marka ve boyuta göre, 100 ila 2.500 lira arasında değişiyor. 

Pilates topları 200 liradan başlarken, 1500 liraya kadar da çıkabiliyor.

Kas çalışmalarının temel malzemelerinden olan dambıllar 400 liradan başlarken, ağırlık, marka, model, kaliteye göre fiyatları değişiyor.

Kas çalışmalarının temel malzemelerinden olan dambıllar 400 liradan başlarken, ağırlık, marka, model, kaliteye göre fiyatları değişiyor.

Koşu ya da yürüyüş bandı fiyatları 8 bin liradan başlarken yine üst limit 'gökyüzü' olabiliyor. 

Yoga matı, pilates topu, atlama ipi, dambıl ve barfiks çubuğu gibi en temel ürünlerle başlamak isteyenler için maliyeti 1.500 liradan başlıyor.

Spor antrenörü Şevval Karaaslan, pandemiyle birlikte birçok işin evden yapılmaya alışıldığını söylerken, iş dışındaki vakitleri de evde sporla değerlendirmenin alışkanlık olduğunu belirtiyor.

Spor antrenörü Şevval Karaaslan, pandemiyle birlikte birçok işin evden yapılmaya alışıldığını söylerken, iş dışındaki vakitleri de evde sporla değerlendirmenin alışkanlık olduğunu belirtiyor.

Karaaslan, spor salonları ve evde sporun karşılaştırıldığında, hepsinin olumlu ya da olumsuz yönleri olduğunu belirtirken, maliyetin evde daha uygun olduğunu dile getirdi.

Spor salonundaki ekipman çeşitliliğinin evde maliyet açısından zor olduğunu belirten Karaaslan, evde çok basit eşyalar olan koltuk kırlent yastığı, su şişesi ile de spor yapılabileceğini belirtti.

Spor salonundaki ekipman çeşitliliğinin evde maliyet açısından zor olduğunu belirten Karaaslan, evde çok basit eşyalar olan koltuk kırlent yastığı, su şişesi ile de spor yapılabileceğini belirtti.

Çevrim içi derslere de yoğun talep olduğunu belirten Karaaslan, sosyal medya platformlarında videolar eşliğinde evde sporun giderek yaygınlaştığını söyledi.

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