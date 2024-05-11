Evde Spor Yapmanın Maliyeti Ne Kadar?

Evde spor yapmanın maliyeti, malzemelerin çeşidine göre değişkenlik gösterse de giriş için gerekli olan temel ürünlerden yoga ya da pilates matı fiyatı marka ve boyuta göre, 100 ila 2.500 lira arasında değişiyor.

Pilates topları 200 liradan başlarken, 1500 liraya kadar da çıkabiliyor.