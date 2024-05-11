Evde Spor Yapmanın Maliyeti Ne Kadar?
Evde Spor Yapmanın Maliyeti Ne Kadar?
Pandemiyle online düzene geçenler birçok hizmeti online almaya devam ediyor. Özellikle spor salonları, spor motivasyonu güçlü olmayanlar için paranın boşa gitmesi demek olurken, pandemide çevrim içi derslerle yaygınlaşan evde sporda başlangıç için gereken malzemelerin maliyeti ne kadar tutuyor?
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Dünya Sağlık Örgütü farkındalık oluşturmak için her yıl 10 Mayıs günü "Sağlık için Hareket Et Günü" olarak kutlanıyor.
Pandemide evde spor yapmaya alışanlar da spor düzenlerini oluşturmaya devam edebiliyor.
Kas çalışmalarının temel malzemelerinden olan dambıllar 400 liradan başlarken, ağırlık, marka, model, kaliteye göre fiyatları değişiyor.
Spor antrenörü Şevval Karaaslan, pandemiyle birlikte birçok işin evden yapılmaya alışıldığını söylerken, iş dışındaki vakitleri de evde sporla değerlendirmenin alışkanlık olduğunu belirtiyor.
Spor salonundaki ekipman çeşitliliğinin evde maliyet açısından zor olduğunu belirten Karaaslan, evde çok basit eşyalar olan koltuk kırlent yastığı, su şişesi ile de spor yapılabileceğini belirtti.
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