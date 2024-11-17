onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evde Kurduğu Dev Ekranla Sinemayı Anne ve Babasının Ayağına Getiren Genç Alkış Topladı

Evde Kurduğu Dev Ekranla Sinemayı Anne ve Babasının Ayağına Getiren Genç Alkış Topladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.11.2024 - 10:27

Film izlerken sinema salonunu andıran bir oda birçoğumuzun hayali. Twitter’da @mhmetozcn kullanıcı adıyla bir genç annesi ve babasına evde kurduğu sinema ortamıyla büyük beğeni topladı. 'Anam ve babama kurduğum ortam Cinemax’da bile yok' şeklinde bir not bırakarak paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Al Yazmalım’ı dev ekranla ailesine izleten genç sinemayı evine taşıyarak takdir topladı. 

Buyrun izliyoruz 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Twitter’da @mhmetozcn isimli bir kullanıcı, yaptığı paylaşım ile sosyal medyada gündem oldu. Annesi ve babasına hazırladığı sinema deneyimiyle izleyenleri mest eden genç evde kurduğu sinema salonunu andıran ortamla alkış topladı.

Twitter’da @mhmetozcn isimli bir kullanıcı, yaptığı paylaşım ile sosyal medyada gündem oldu. Annesi ve babasına hazırladığı sinema deneyimiyle izleyenleri mest eden genç evde kurduğu sinema salonunu andıran ortamla alkış topladı.

Paylaşımında "Anam ve babama kurduğum ortam Cinemax’da bile yok" yazan kullanıcı Yeşilçam’ın en bilinen filmlerinden Al Yazmalım’ı dev ekran üzerinden ailesine izletirken çektiği videoyu paylaştı.

Paylaşımında "Anam ve babama kurduğum ortam Cinemax’da bile yok" yazan kullanıcı Yeşilçam’ın en bilinen filmlerinden Al Yazmalım’ı dev ekran üzerinden ailesine izletirken çektiği videoyu paylaştı.

Gencin bu hareketi büyük bir takdirle karşılandı. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte önce videoyu izleyelim sonra gelen yorumlara bakalım:

👇

Benzer işler.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın