Evde Kurduğu Dev Ekranla Sinemayı Anne ve Babasının Ayağına Getiren Genç Alkış Topladı

Film izlerken sinema salonunu andıran bir oda birçoğumuzun hayali. Twitter’da @mhmetozcn kullanıcı adıyla bir genç annesi ve babasına evde kurduğu sinema ortamıyla büyük beğeni topladı. 'Anam ve babama kurduğum ortam Cinemax’da bile yok' şeklinde bir not bırakarak paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Al Yazmalım’ı dev ekranla ailesine izleten genç sinemayı evine taşıyarak takdir topladı.

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