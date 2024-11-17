Evde Kurduğu Dev Ekranla Sinemayı Anne ve Babasının Ayağına Getiren Genç Alkış Topladı
Evde Kurduğu Dev Ekranla Sinemayı Anne ve Babasının Ayağına Getiren Genç Alkış Topladı
Film izlerken sinema salonunu andıran bir oda birçoğumuzun hayali. Twitter’da @mhmetozcn kullanıcı adıyla bir genç annesi ve babasına evde kurduğu sinema ortamıyla büyük beğeni topladı. 'Anam ve babama kurduğum ortam Cinemax’da bile yok' şeklinde bir not bırakarak paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Al Yazmalım’ı dev ekranla ailesine izleten genç sinemayı evine taşıyarak takdir topladı.
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Twitter’da @mhmetozcn isimli bir kullanıcı, yaptığı paylaşım ile sosyal medyada gündem oldu. Annesi ve babasına hazırladığı sinema deneyimiyle izleyenleri mest eden genç evde kurduğu sinema salonunu andıran ortamla alkış topladı.
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Paylaşımında "Anam ve babama kurduğum ortam Cinemax’da bile yok" yazan kullanıcı Yeşilçam’ın en bilinen filmlerinden Al Yazmalım’ı dev ekran üzerinden ailesine izletirken çektiği videoyu paylaştı.
Gencin bu hareketi büyük bir takdirle karşılandı. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte önce videoyu izleyelim sonra gelen yorumlara bakalım:
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