Evde Huzurlu Hissetmek İçin Yapmanız Gereken 11 Şey
Evimiz, kendimizi en rahat hissettiğimiz yerlerden. Ama bazen evimiz huzursuz bir yere dönüşebiliyor. Tabii bunu düzeltmek imkansız değil, birkaç değişiklikle evinizi tekrar eski huzuruna kavuşturmanız mümkün. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Önerilerimizle evinize huzuru geri getirmeniz mümkün!
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1. Evde huzurlu hissetmek istiyorsanız evinizin düzenine dikkat etmelisiniz.
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2. Doğal ışık varsa huzur da vardır!
3. Bitkiler insana huzur vermiyor mu?
4. Kokularla eviniz çok daha huzurlu!
5. Teknolojiyi evde sınırlamak gerek.
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6. Kendinize özel bir alan çok iyi olmaz mı?
7. Evde yumuşak tonlar hakim olmalı.
8. Gürültü, en çok huzur kaçıran şey!
9. Fiziksel rahatlama, zihinsel huzurun anahtarı!
10. Sevdiklerinizle zaman geçirmek adeta bir terapi!
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11. Rutin huzur verir!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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