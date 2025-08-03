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Evde Huzurlu Hissetmek İçin Yapmanız Gereken 11 Şey

etiket Evde Huzurlu Hissetmek İçin Yapmanız Gereken 11 Şey

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
03.08.2025 - 11:01

Evimiz, kendimizi en rahat hissettiğimiz yerlerden. Ama bazen evimiz huzursuz bir yere dönüşebiliyor. Tabii bunu düzeltmek imkansız değil, birkaç değişiklikle evinizi tekrar eski huzuruna kavuşturmanız mümkün. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Önerilerimizle evinize huzuru geri getirmeniz mümkün!

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1. Evde huzurlu hissetmek istiyorsanız evinizin düzenine dikkat etmelisiniz.

Eviniz ne kadar dağınıksa o kadar huzursuz hissedersiniz. Yani evinizin pis ve dağılmış olması ruh halinizi doğrudan etkiler. O yüzden evinizdeki düzene önem vermelisiniz. Eşyaların yerli yerinde olması sadece eviniz için değil, zihninizin rahatlaması için de gerekli. Temiz ve düzenli bir evle huzurlu hissedebilirsiniz yani!

2. Doğal ışık varsa huzur da vardır!

Evde doğal ışığı ne kadar çok kullanırsanız sizi o kadar olumlu etkiler. Sabahları uyanınca perdeleri açıp güneş ışığını içeri almanız bile sizi çok farklı hissettirecek. Güneş ışığını içeri aldığınızda gün boyu kendinizi ne kadar iyi hissettiğinize şaşıracaksınız. Karanlık mekanlar, depresif duyguları artırıyor ve daha sıkıntılı hissetmenize neden oluyor.

3. Bitkiler insana huzur vermiyor mu?

Bitkileri görünce bile insan huzurlu hissediyor. Bir de evinizde baktığınızı düşünsenize! Evinizi bitkilerle donatırsanız çok daha huzurlu bir hava yaratabilirsiniz. Bakımı kolay alacağınız 3-4 bitki ile bir anda eviniz yeşil bir cennete dönecek. Bitkilerle ilgilenmek sadece evinize iyi gelmeyecek, onlarla ilgilenirken günün stresini de atabileceksiniz.

4. Kokularla eviniz çok daha huzurlu!

Bazı kokular var ki bize huzurun kokusu gibi geliyor. Herkes için farklı bir koku, bu duyguyu yaratabilir. Size hangi koku huzur veriyorsa evinizin öyle kokmasını sağlayabilirsiniz. Tütsü, oda kokusu ya da mum alarak sevdiğiniz kokularla evinizi taçlandırabilirsiniz.

5. Teknolojiyi evde sınırlamak gerek.

Telefon, tablet, televizyon ve diğer teknolojik cihazlar, evde huzuru bozabiliyor. Özellikle akşam saatlerinde olabildiğince bu cihazlardan uzak durmanız gerekiyor. Zihninizi rahatlatmak için bir süreliğine dijital detoks yapabilirsiniz. Bu cihazlarla vakit geçirmek yerine kitap okuyabilir, yoga ya da sevdiğiniz başka aktiviteleri yapabilirsiniz.

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6. Kendinize özel bir alan çok iyi olmaz mı?

6. Kendinize özel bir alan çok iyi olmaz mı?

Evde kendinize ait sessiz bir yeriniz olsa nasıl olurdu? Bizce çok iyi olurdu. Huzurlu bir ev için böyle bir köşe yaratabilirsiniz. Bu köşede ister kitap okuyabilir ister meditasyon yapabilirsiniz. Rahat bir koltuk ve sevdiğiniz birkaç objeyle bu alan huzuru bulacağınız bir yer olacak.

7. Evde yumuşak tonlar hakim olmalı.

Ev dekorasyonunda yumuşak renkleri tercih etmek, ruh halini doğrudan etkiliyor. O yüzden parlak ve sert renkler yerine daha pastel tonları tercih etmeniz gerekiyor. Bu tarz pastel tonlar evinize sakinlik getirecektir. Bu renkleri duvarlardan objelere her yerde kullanabilirsiniz.

8. Gürültü, en çok huzur kaçıran şey!

Evde gürültü varsa o evde huzur olamayacağı kesin. Huzurun en büyük düşmanının gürültü olduğunu düşünürsek evde olabildiğince sessizliği sağlamanız gerekiyor. Sessizlik sıkıcı olursa hafif doğa seslerini evde kullanabilirsiniz. Tabii mümkün olabildiğince yüksek seslerden kaçınıp daha rahatlatıcı seslere yönelmelisiniz.

9. Fiziksel rahatlama, zihinsel huzurun anahtarı!

Fiziksel rahatlama için evde hafif egzersizler yapabilirsiniz. Yoga, pilates gibi egzersizler bedenen rahatlamanın yanında zihnen bir rahatlama da sağlar. Düzenli hareket aynı zamanda vücuttaki stresi de azaltıyor. Ee bunun sonunda da evdeki genel huzurunuz artıyor.

10. Sevdiklerinizle zaman geçirmek adeta bir terapi!

Aile ve dostlarla kurulan bağlar, huzurunuzu artırmaya yarıyor elbette. Sevgi dolu bir ortamda olmak stresi azaltıyor. Sevdiklerinizle evde birlikte yemek yemek, oyun oynamak gibi aktivitelerle daha mutlu ve huzurlu hissedeceğiniz kesin!

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11. Rutin huzur verir!

Evdeki rutinleriniz aslında huzur kaynağı. Sabahları içtiğiniz 1 bardak kahve ya da akşamları içtiğiniz çay gibi rutinler zihninizin sakinleşmesine yardımcı oluyor. Rutinlerle kendinizi daha güvende hissedeceğiniz için huzurunuz da artıyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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