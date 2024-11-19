''Ev Hanımı Olan Yaşıtınız Kızları Yargılıyor musunuz?" Sorusu Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi
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''Ev Hanımı Olan Yaşıtınız Kızları Yargılıyor musunuz?" Sorusu Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi
Twitter'da (X) bir kullanıcının 'Kızlar kendi isteğiyle ev hanımı olan yaşıtınız kızları yargılıyor musunuz?' şeklindeki sorusu büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Yorumlar arasında özellikle ev hanımlığının zorluklarını ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini vurgulayan bir paylaşım dikkat çekti. Bir kullanıcı, üniversiteyi bırakıp evlenen ve eşiyle mutlu olduğunu ama erken davrandığı için pişman olduğunu söyleyen bir arkadaşının yaşadığı durumu anlattı. Bakalım okuyunca siz ne düşüneceksiniz?
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İşte ortalığı karıştıran o soru👇
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Ve en dikkat çeken yorum;
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Diğer kullanıcıların düşünceleri ise şöyle 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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