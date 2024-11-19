''Ev Hanımı Olan Yaşıtınız Kızları Yargılıyor musunuz?" Sorusu Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Twitter'da (X) bir kullanıcının 'Kızlar kendi isteğiyle ev hanımı olan yaşıtınız kızları yargılıyor musunuz?' şeklindeki sorusu büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Yorumlar arasında özellikle ev hanımlığının zorluklarını ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini vurgulayan bir paylaşım dikkat çekti. Bir kullanıcı, üniversiteyi bırakıp evlenen ve eşiyle mutlu olduğunu ama erken davrandığı için pişman olduğunu söyleyen bir arkadaşının yaşadığı durumu anlattı. Bakalım okuyunca siz ne düşüneceksiniz?