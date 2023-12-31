Euler'in 243 Yıllık 'Çözülemez' Bulmacası Kuantum Dolanıklığı Sayesinde Çözüldü!

Bilim dünyası, matematik ve fizik alanlarında devrim niteliğinde bir gelişmeye tanıklık etti. Tam 243 yıl önce, ünlü matematikçi Leonhard Euler tarafından ortaya atılan ve 'çözülemez' olarak kabul edilen bir bulmaca, modern kuantum fiziğinin yardımıyla çözüldü. Euler'in '36 Subay' problemi olarak bilinen bu bulmaca, uzun yıllar boyunca matematikçileri meşgul etmiş ve bir çözüm yolu bulunamamıştı.