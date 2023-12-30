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Sık Sık Yaşandığı Düşünülse de Kırk Yılda Bir Anca Gerçekleşen Sıra Dışı Olaylar

Sık Sık Yaşandığı Düşünülse de Kırk Yılda Bir Anca Gerçekleşen Sıra Dışı Olaylar

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 18:16

Bugün, filmlerde ve dizilerde gösterilenin aksine oldukça nadir olan 17 maddeye bakacağız.

Sizin de aklınıza benzer maddeler gelirse bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Suni teneffüs sonrası insanların kalkıp hiçbir şey olmamış gibi yürüyebilmesi neredeyse imkansız."

1. "Suni teneffüs sonrası insanların kalkıp hiçbir şey olmamış gibi yürüyebilmesi neredeyse imkansız."

'Ayrıca hayatta kalsalar bile birçok sağlık sorunu yaşayacaklarından emin olabilirsiniz.'

2. "Hafıza kaybı geçirmek filmlerde ve dizilerde görüldüğü kadar yaygın bir şey değil."

2. "Hafıza kaybı geçirmek filmlerde ve dizilerde görüldüğü kadar yaygın bir şey değil."

3. "Çocukların tanımadıkları yabancılar tarafından kaçırılması bütün kaçırılma olaylarının sadece yüzde 1'ini kapsıyor."

3. "Çocukların tanımadıkları yabancılar tarafından kaçırılması bütün kaçırılma olaylarının sadece yüzde 1'ini kapsıyor."

'Bu olaylar, genelde aileden birisinin kaçırması ya da çocuğun kendi kaçması sonucu gerçekleşiyor.'

4. "Bir şirketi dava ederek milyonlarca dolar kazanabileceğinizi düşünüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz."

4. "Bir şirketi dava ederek milyonlarca dolar kazanabileceğinizi düşünüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz."

'Bu bahsi geçen şirketlerin adeta bir avukat ordusu oluyor ve davayı kazanan kişi sayısı, medyada gösterildiği kadar yüksek değil.'

5. "Bir aktör olarak para kazanmak ve hayatını sürdürmek düşündüğünüz kadar kolay değil."

5. "Bir aktör olarak para kazanmak ve hayatını sürdürmek düşündüğünüz kadar kolay değil."

'Sadece en ünlü aktörlerin yapabildiği bir şey. Genelde aktörlerin birden fazla işte çalışması gerekiyor.'

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6. "Profesyonel sporcu olarak çalışmak ve başarılı olmak da düşündüğünüzden çok daha zor."

6. "Profesyonel sporcu olarak çalışmak ve başarılı olmak da düşündüğünüzden çok daha zor."

'Birçok kişi ya yeteri kadar yetenekli olmuyor ya da potansiyeline asla ulaşamadan sporu bırakıyor.'

7. "Psikolojik sorunların olduğunu söyleyerek işlediğin suçların cezasını çekmekten kurtulmak filmlerdeki gibi kolay değil."

7. "Psikolojik sorunların olduğunu söyleyerek işlediğin suçların cezasını çekmekten kurtulmak filmlerdeki gibi kolay değil."

'Zaten mahkeme size inansa bile yaşayacağınız tedavi süreci kendi başına sizi çıldırtmaya yetecektir.'

8. "Küçükken filmlerden eksik kalmayan Bermuda Şeytan Üçgeni aslında oldukça sık kullanılan bir deniz yolu."

8. "Küçükken filmlerden eksik kalmayan Bermuda Şeytan Üçgeni aslında oldukça sık kullanılan bir deniz yolu."

'Açıkcası yaşanan kaza sayısı da, o kadar büyük değil.'

9. "Konu gelmişken zeplinler de o kadar sık görülen bir araç türü değil."

9. "Konu gelmişken zeplinler de o kadar sık görülen bir araç türü değil."

'Dünyada yaklaşık 25 zeplin kaldı.'

10. "Politikayı sıkı takip edenler bilecektir ki, genelde yeni bir yasa çıkarılmak istendiğinde özellikle karşı tarafın reddeceği şekilde sunulur."

10. "Politikayı sıkı takip edenler bilecektir ki, genelde yeni bir yasa çıkarılmak istendiğinde özellikle karşı tarafın reddeceği şekilde sunulur."

'Böylece politikacılar sözlerini tutuyormuş gibi gözükür ve yasa her türlü reddedilir.'

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11. "Ameliyat sırasında anestezinin etkisinden uyanmanız düşündüğünüz kadar kolay değil."

11. "Ameliyat sırasında anestezinin etkisinden uyanmanız düşündüğünüz kadar kolay değil."

'Yaklaşık 20 yıldır ameliyatlara giriyorum ve bunun olduğunu bir kez bile görmedim.'

12. "Dünyada sadece insanların yüzde 2'si yeşil gözlere sahip."

12. "Dünyada sadece insanların yüzde 2'si yeşil gözlere sahip."

13. "Sadece sanat yaparak para kazanmak düşündüğünüz gibi hemen olan bir şey değil."

13. "Sadece sanat yaparak para kazanmak düşündüğünüz gibi hemen olan bir şey değil."
galeriemagazine.com

'Örneğin tarihteki birçok büyük sanatçı fakir ve parasız ölmüştür. Günümüzdeyse sanatla para kazanmak daha da zor.'

14. "Gerçekten anlaşabildiğin bir partner ya da arkadaş bulmaksa neredeyse imkansız."

14. "Gerçekten anlaşabildiğin bir partner ya da arkadaş bulmaksa neredeyse imkansız."

15. "Gerçekten başarılı bir işletme sahibi olmak istiyorsanız sıkı çalışmaya hazır olun."

15. "Gerçekten başarılı bir işletme sahibi olmak istiyorsanız sıkı çalışmaya hazır olun."

'Birçok işletme ilk 2 yıl sadece ucu ucuna geçinebiliyor. Başarılı olmak içinse en az 5 yıl boyunca sıkı çalışmanız gerekecek.'

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16. "Köpekbalığı saldırısına uğramak."

16. "Köpekbalığı saldırısına uğramak."

'Köpekbalıkları genelde insanlara yaklaşmayı sevmez.'

17. "İnanması güç ama uçak kazaları da düşündüğünüzden çok daha nadir."

'Belki de en güvenli seyahet yöntemi olabilirler.'

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