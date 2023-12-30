Sık Sık Yaşandığı Düşünülse de Kırk Yılda Bir Anca Gerçekleşen Sıra Dışı Olaylar
Sık Sık Yaşandığı Düşünülse de Kırk Yılda Bir Anca Gerçekleşen Sıra Dışı Olaylar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, filmlerde ve dizilerde gösterilenin aksine oldukça nadir olan 17 maddeye bakacağız.
Sizin de aklınıza benzer maddeler gelirse bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Suni teneffüs sonrası insanların kalkıp hiçbir şey olmamış gibi yürüyebilmesi neredeyse imkansız."
2. "Hafıza kaybı geçirmek filmlerde ve dizilerde görüldüğü kadar yaygın bir şey değil."
3. "Çocukların tanımadıkları yabancılar tarafından kaçırılması bütün kaçırılma olaylarının sadece yüzde 1'ini kapsıyor."
4. "Bir şirketi dava ederek milyonlarca dolar kazanabileceğinizi düşünüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz."
5. "Bir aktör olarak para kazanmak ve hayatını sürdürmek düşündüğünüz kadar kolay değil."
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6. "Profesyonel sporcu olarak çalışmak ve başarılı olmak da düşündüğünüzden çok daha zor."
7. "Psikolojik sorunların olduğunu söyleyerek işlediğin suçların cezasını çekmekten kurtulmak filmlerdeki gibi kolay değil."
8. "Küçükken filmlerden eksik kalmayan Bermuda Şeytan Üçgeni aslında oldukça sık kullanılan bir deniz yolu."
9. "Konu gelmişken zeplinler de o kadar sık görülen bir araç türü değil."
10. "Politikayı sıkı takip edenler bilecektir ki, genelde yeni bir yasa çıkarılmak istendiğinde özellikle karşı tarafın reddeceği şekilde sunulur."
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11. "Ameliyat sırasında anestezinin etkisinden uyanmanız düşündüğünüz kadar kolay değil."
12. "Dünyada sadece insanların yüzde 2'si yeşil gözlere sahip."
13. "Sadece sanat yaparak para kazanmak düşündüğünüz gibi hemen olan bir şey değil."
14. "Gerçekten anlaşabildiğin bir partner ya da arkadaş bulmaksa neredeyse imkansız."
15. "Gerçekten başarılı bir işletme sahibi olmak istiyorsanız sıkı çalışmaya hazır olun."
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16. "Köpekbalığı saldırısına uğramak."
17. "İnanması güç ama uçak kazaları da düşündüğünüzden çok daha nadir."
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