Estetiksiz Nicki Minaj'dan Katy'nin Tehditkar Bakışına 31 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Estetiksiz Nicki Minaj'dan Katy'nin Tehditkar Bakışına 31 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!
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Rosie Huntington
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Georgina Rodriguez
Khloe Kardashian
Hailey Bieber
Nicki Minaj
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Cardi B
Ariana Grande
Katy Perry
Irina Shayk
Michele Morrone
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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