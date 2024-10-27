Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Estetik Kaygılardan Uzak Kayseri Yağlaması Yapan Arkadaş Twitter'ı İkiye Böldü

Estetik Kaygılardan Uzak Kayseri Yağlaması Yapan Arkadaş Twitter'ı İkiye Böldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 12:20

Kayseri'nin meşhur yemeği yağlama, bir Twitter (X) kullanıcısının paylaşımı nedeniyle gündem oldu. Hamaratlığını konuşturmak isteyen kullanıcı, yaptığı yağlamayı Twitter'da sergileyince mizahşörlerin diline düştü. Görünüş itibariyle estetik kaygılardan uzak olan yağlama Twitter'ı ikiye böldü. Bakalım nasıl yorumlar gelmiş 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kendisi ''Başaramadım'' dese de birçok Twitter kullanıcısı hiç de öyle düşünmüyor.

Kendisi ''Başaramadım'' dese de birçok Twitter kullanıcısı hiç de öyle düşünmüyor.
twitter.com

Tabii beğenmeyenler de oldu.

Tabii beğenmeyenler de oldu.
twitter.com

Görüntüyü es geçip tadına odaklananlar da yok değil.

Görüntüyü es geçip tadına odaklananlar da yok değil.
twitter.com

Şişman yağlama sevenler

Şişman yağlama sevenler
twitter.com

Bazlamaya benzetenler

Bazlamaya benzetenler
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ortaya karışık diyenler

Ortaya karışık diyenler
twitter.com

Bizce de

Bizce de
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın