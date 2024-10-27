Estetik Kaygılardan Uzak Kayseri Yağlaması Yapan Arkadaş Twitter'ı İkiye Böldü

Kayseri'nin meşhur yemeği yağlama, bir Twitter (X) kullanıcısının paylaşımı nedeniyle gündem oldu. Hamaratlığını konuşturmak isteyen kullanıcı, yaptığı yağlamayı Twitter'da sergileyince mizahşörlerin diline düştü. Görünüş itibariyle estetik kaygılardan uzak olan yağlama Twitter'ı ikiye böldü. Bakalım nasıl yorumlar gelmiş 👇