Estetik Kaygılardan Uzak Kayseri Yağlaması Yapan Arkadaş Twitter'ı İkiye Böldü
Estetik Kaygılardan Uzak Kayseri Yağlaması Yapan Arkadaş Twitter'ı İkiye Böldü
Kayseri'nin meşhur yemeği yağlama, bir Twitter (X) kullanıcısının paylaşımı nedeniyle gündem oldu. Hamaratlığını konuşturmak isteyen kullanıcı, yaptığı yağlamayı Twitter'da sergileyince mizahşörlerin diline düştü. Görünüş itibariyle estetik kaygılardan uzak olan yağlama Twitter'ı ikiye böldü. Bakalım nasıl yorumlar gelmiş 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisi ''Başaramadım'' dese de birçok Twitter kullanıcısı hiç de öyle düşünmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii beğenmeyenler de oldu.
Görüntüyü es geçip tadına odaklananlar da yok değil.
Şişman yağlama sevenler
Bazlamaya benzetenler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortaya karışık diyenler
Bizce de
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın