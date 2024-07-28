Esra Ezmeci Neye Uğradığını Şaşırdı: ''Kaynanamla Beraber İlişki Yaşıyorum''
Esra Ezmeci Neye Uğradığını Şaşırdı: ''Kaynanamla Beraber İlişki Yaşıyorum''
Ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Bu kez, iki yıldır kaynanasıyla birlikte olduğunu belirten bir adamın sorusu dikkat çekti.
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Esra Ezmeci’ye takipçilerinden gelen itiraflar, her seferinde şaşkınlık yaratıyor. Bu kez sorulan en şaşırtıcı sorulardan biri, kaynanasıyla gizli ilişki yaşayan bir kişinin sorusu oldu.
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Ezmeci'ye mesaj atan bir adam, ''Kaynanamla beraber ilişki yaşıyorum 2 yıldır kaynanam beni sürekli istiyor sizce bu normal mi?'' diye sordu.
Ezmeci de, ''Bence burada hiçbir şey normal değil, siz de dahil. Bir an önce bu durumu sonlandırın. Eşinize daha fazla haksızlık yapmayın. Eşinizle de evliliğinizi sonlandırmanız doğru olur.'' yanıtını verdi.
İşte bu hafta ünlü psikoloğa gelen diğer şaşırtıcı sorular:
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