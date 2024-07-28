Gördüğünüz Tüm Düğünleri Unutun: ''Kamera Kaydı Olmasaydı Asla İnanmazdım'' Diyeceğiniz Gorilli Düğün
Gördüğünüz Tüm Düğünleri Unutun: ''Kamera Kaydı Olmasaydı Asla İnanmazdım'' Diyeceğiniz Gorilli Düğün
Sosyal medyada viral olan bir düğün videosu, izleyenleri hem şaşkına çevirdi hem de gülümsetti. Bir sosyal medya kullanıcısının, dayısının düğününden paylaştığı görüntülerde, sıradan bir düğün organizasyonunun ötesinde ilginç olaylar yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çinli gelinin olduğu düğünde, herkesin şoke eden bir sürpriz yaşandı: bir goril! Evet, yanlış duymadınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntülerde, gorilin dans ettiği, konuklarla etkileşime geçtiği anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Gorilin yanı sıra Çinlilerin halaya hızla adapte olması da güldüren başka detay oldu. Video, hızla viral oldu ve pek çok kişi bu sıra dışı düğün detaylarına hayran kaldı.
İşte o video👇
Ve gelen yorumlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın