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Gördüğünüz Tüm Düğünleri Unutun: ''Kamera Kaydı Olmasaydı Asla İnanmazdım'' Diyeceğiniz Gorilli Düğün

Gördüğünüz Tüm Düğünleri Unutun: ''Kamera Kaydı Olmasaydı Asla İnanmazdım'' Diyeceğiniz Gorilli Düğün

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 09:17

Sosyal medyada viral olan bir düğün videosu, izleyenleri hem şaşkına çevirdi hem de gülümsetti. Bir sosyal medya kullanıcısının, dayısının düğününden paylaştığı görüntülerde, sıradan bir düğün organizasyonunun ötesinde ilginç olaylar yaşandı.

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Çinli gelinin olduğu düğünde, herkesin şoke eden bir sürpriz yaşandı: bir goril! Evet, yanlış duymadınız.

Çinli gelinin olduğu düğünde, herkesin şoke eden bir sürpriz yaşandı: bir goril! Evet, yanlış duymadınız.

Görüntülerde, gorilin dans ettiği, konuklarla etkileşime geçtiği ve gelinle birlikte eğlenceli anlar yaşadığı anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerde, gorilin dans ettiği, konuklarla etkileşime geçtiği anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerde, gorilin dans ettiği, konuklarla etkileşime geçtiği anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gorilin yanı sıra Çinlilerin halaya hızla adapte olması da güldüren başka detay oldu. Video, hızla viral oldu ve pek çok kişi bu sıra dışı düğün detaylarına hayran kaldı.

Gorilin yanı sıra Çinlilerin halaya hızla adapte olması da güldüren başka detay oldu. Video, hızla viral oldu ve pek çok kişi bu sıra dışı düğün detaylarına hayran kaldı.

İşte o video👇

Ve gelen yorumlar:

Ve gelen yorumlar:
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