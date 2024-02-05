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Eski Yetişkin Film Yıldızı Lisa Ann, New York'ta Gözaltına Alındı!

Eski Yetişkin Film Yıldızı Lisa Ann, New York'ta Gözaltına Alındı!

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
05.02.2024 - 18:58

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Eski yetişkin yıldız Lisa Ann, New York'taki Radio City Music Hall'daki performansı sırasında telefonunu kullandığı için tutuklandı. Tutuklandığı esnada hiçbir şey yapmadığını söyleyen Ann'in videosu ve detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://twitter.com/thereallisaann/st...
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Eski yetişkin yıldız Lisa Ann, Matt Rife'ın New York'taki Radio City Music Hall'daki performansı sırasında telefonunu kullandığı için tutuklandı ve bunu yapmadığını iddia etmesine rağmen hemen dışarı çıkarıldı.

Eski yetişkin yıldız Lisa Ann, Matt Rife'ın New York'taki Radio City Music Hall'daki performansı sırasında telefonunu kullandığı için tutuklandı ve bunu yapmadığını iddia etmesine rağmen hemen dışarı çıkarıldı.

Ann, eski adı Twitter olan X'e girerek yaşadığı olayı kınadı ve kendisini kelepçeleyerek dışarı çıkaran dört NYPD memuruna seslenerek şu paylaşımda bulundu 'Bu gece @mattrife gösterisinden telefonumu kullandığım gerekçesiyle kelepçelenerek çıkarıldım. Telefonumu kullanmamıştım. Sadece gösterinin tadını çıkarıyordum. 45 dakika kelepçeli kaldım, ambulansa gönderildim ve serbest bırakıldım. Bu arada dört gözle beklediğim gösteriyi kaçırdım.'

51 yaşındaki eski yetişkin film yıldızının çekilen videoda "Ben yanlış bir şey yapmadım. Telefonuma dokunmadım. Matt Rife'ı görmek istiyorum çünkü o benim arkadaşım" dedi.

51 yaşındaki eski yetişkin film yıldızının çekilen videoda "Ben yanlış bir şey yapmadım. Telefonuma dokunmadım. Matt Rife'ı görmek istiyorum çünkü o benim arkadaşım" dedi.

Videoyu sizler için bırakalım.👇

Yorumlar da gecikmedi...

Yorumlar da gecikmedi...
twitter.com

'Bir New Yorklu olarak başınıza böyle bir olay geldiği için üzgünüm. NYPD şehirde meydana gelen gerçek suçlara daha fazla odaklanmalı.'

"Vay be! Umarım iyisindir Lisa."

"Vay be! Umarım iyisindir Lisa."
twitter.com
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"Telefonunuzu kullanmak suç mu? Ne?"

"Telefonunuzu kullanmak suç mu? Ne?"
twitter.com

"Doğruyu söylüyor arkadaşlar, gerçekten bu gerçek, gerçekten!"

"Doğruyu söylüyor arkadaşlar, gerçekten bu gerçek, gerçekten!"
twitter.com

"Bu hikayenin devamı olmalı."

"Bu hikayenin devamı olmalı."
twitter.com

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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