Eski Yetişkin Film Yıldızı Lisa Ann, New York'ta Gözaltına Alındı!

Ann, eski adı Twitter olan X'e girerek yaşadığı olayı kınadı ve kendisini kelepçeleyerek dışarı çıkaran dört NYPD memuruna seslenerek şu paylaşımda bulundu 'Bu gece @mattrife gösterisinden telefonumu kullandığım gerekçesiyle kelepçelenerek çıkarıldım. Telefonumu kullanmamıştım. Sadece gösterinin tadını çıkarıyordum. 45 dakika kelepçeli kaldım, ambulansa gönderildim ve serbest bırakıldım. Bu arada dört gözle beklediğim gösteriyi kaçırdım.'