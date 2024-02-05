Eski Yetişkin Film Yıldızı Lisa Ann, New York'ta Gözaltına Alındı!

Kaynak: https://twitter.com/thereallisaann/st...
Eski yetişkin yıldız Lisa Ann, New York'taki Radio City Music Hall'daki performansı sırasında telefonunu kullandığı için tutuklandı. Tutuklandığı esnada hiçbir şey yapmadığını söyleyen Ann'in videosu ve detaylar içeriğimizde...👇
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Eski yetişkin yıldız Lisa Ann, Matt Rife'ın New York'taki Radio City Music Hall'daki performansı sırasında telefonunu kullandığı için tutuklandı ve bunu yapmadığını iddia etmesine rağmen hemen dışarı çıkarıldı.
51 yaşındaki eski yetişkin film yıldızının çekilen videoda "Ben yanlış bir şey yapmadım. Telefonuma dokunmadım. Matt Rife'ı görmek istiyorum çünkü o benim arkadaşım" dedi.
Videoyu sizler için bırakalım.👇
Yorumlar da gecikmedi...
"Vay be! Umarım iyisindir Lisa."
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"Telefonunuzu kullanmak suç mu? Ne?"
"Doğruyu söylüyor arkadaşlar, gerçekten bu gerçek, gerçekten!"
"Bu hikayenin devamı olmalı."
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