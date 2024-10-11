Eski FTX CEO'su Ryan Salame LinkedIn Profilini "FCI Cumberland'da Mahkum" Olarak Güncelledi
Eski FTX CEO'su Ryan Salame LinkedIn Profilini "FCI Cumberland'da Mahkum" Olarak Güncelledi
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FTX'in eski eş-CEO'su Ryan Salame, yedi buçuk yıllık hapis cezasına başlamadan önce LinkedIn profilini "FCI Cumberland'da mahkum" olarak güncelleyerek dikkat çekti.
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Salame, kripto para borsası FTX'in 32 milyar dolarlık çöküşünün ardından yasadışı siyasi bağışlar yapmak ve lisanssız para transferi yürütmekle suçlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde teslim tarihini ertelemek için mahkemeye başvuran Salame, gerekçe olarak sağlık durumunu öne sürmüştü. Köpek saldırısına uğradığını belirten eski yönetici, hapishaneye gitme konusunda ise endişe duymadığını ve bunu "heyecan verici" bir deneyim olarak nitelendirdiğini belirtmişti.
Son olarak ise hapis cezasına başlamadan önce Linkedin’de şöyle bir paylaşım yaparak gündeme geldi:
Paylaşımın çok konuşulmasının ardından da X'te (eski adıyla Twitter) "Bugün insanların hala LinkedIn kullandığını öğrendim" diyerek espri yaptı.
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