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Eski Ayasofya İmamı Boynukalın Yine Başladı: Öfke Yaratan Laiklik Paylaşımı!

Eski Ayasofya İmamı Boynukalın Yine Başladı: Öfke Yaratan Laiklik Paylaşımı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 21:02

Eski Ayasofya Camisi İmamı Mehmet Boynukalın'dan yine tartışma yaratan bir paylaşım geldi. Boynukalın, 'Yeni anayasada laiklik olmamalı' ifadelerini kullandı ve laikliğin Türkiye'de Müslümanlara zulüm sebebi olduğunu öne sürdü. 

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Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin ardından baş imamlık görevine getirilmişti. Boynukalın daha sonra akademik çalışmalarına odaklanacağını söyleyerek bu görevden istifa etmişti.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin ardından baş imamlık görevine getirilmişti. Boynukalın daha sonra akademik çalışmalarına odaklanacağını söyleyerek bu görevden istifa etmişti.

Mehmet Boynukalın bu süreçte girdiği polemikler, siyasi açıklamaları ve laiklik karşıtı söylemleriyle de sık sık kamuoyunun gündemine gelmişti.

Mehmet Boynukalın bu süreçte girdiği polemikler, siyasi açıklamaları ve laiklik karşıtı söylemleriyle de sık sık kamuoyunun gündemine gelmişti.

Daha önce de İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını memnuniyetle karşılayan Boynukalın, "Hamdolsun, Allah razı olsun!" açıklamasıyla tepki çekmişti.

Daha önce de İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını memnuniyetle karşılayan Boynukalın, "Hamdolsun, Allah razı olsun!" açıklamasıyla tepki çekmişti.

Boynukalın bu kez de yeni Anayasa'da laiklik olmaması gerektiğini söyledi ve "Yeni Anayasa'da laiklik olmasın, hadsiz zulümler son bulsun. Başörtüsü yasağı gibi zulümler, laiklik yüzünden yaşandı. Anayasa, bu milletin dini İslam'a uygun olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Boynukalın bu kez de yeni Anayasa'da laiklik olmaması gerektiğini söyledi ve "Yeni Anayasa'da laiklik olmasın, hadsiz zulümler son bulsun. Başörtüsü yasağı gibi zulümler, laiklik yüzünden yaşandı. Anayasa, bu milletin dini İslam'a uygun olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Boynukalın'ın paylaşımı 👇

Mehmet Boynukalın'ın paylaşımı 👇
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