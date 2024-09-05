Eski Ayasofya İmamı Boynukalın Yine Başladı: Öfke Yaratan Laiklik Paylaşımı!

Eski Ayasofya Camisi İmamı Mehmet Boynukalın'dan yine tartışma yaratan bir paylaşım geldi. Boynukalın, 'Yeni anayasada laiklik olmamalı' ifadelerini kullandı ve laikliğin Türkiye'de Müslümanlara zulüm sebebi olduğunu öne sürdü.