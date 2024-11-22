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Ersin Aka Kimdir? Teknik Direktör Ersin Aka Vefat mı Etti?

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Ersin Aka Kimdir? Teknik Direktör Ersin Aka Vefat mı Etti?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 17:01

Ersin Aka, Türkiye 3. Lig kulüplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörüydü.  46 yaşındaki Aka, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Maskeli bir şahıs tarafından sokak ortasında vurulan teknik isim, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Peki Ersin Aka kimdir?

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Ersin Aka Kimdir?

Ersin Aka Kimdir?

Ersin Aka, 29 Mart 1978 yılında Hatay’da doğdu. Kariyerine Nazilli Belediyesi takımında yardımcı antrenör olarak başladı.

Ersin Aka, Adıyamanspor, Adana Demirspor, Etimesgut Şeker, Adanaspor, Siirtspor gibi takımlarda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Aka, birçok takımda teknik isim olarak görev aldı.

Ersin Aka Hangi Takımı Çalıştırıyordu?

Ersin Aka Hangi Takımı Çalıştırıyordu?

Ersin Aka, 2012-13 sezonunda Beşiktaş’ta kondisyon antrenörü olarak görev aldı. Daha sonra Eskişehirspor, Adanaspor,Antalyaspor, Giresunspor gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.

İlk teknik direktörlük tecrübesini ise Erzin Belediye’de 2018-19 sezonunda yaşadı.

Sonrasında da Ankara Demir, Yeni Mersin İdman Yurdu, Karşıyaka, Van Spor takımlarında yer aldı.

Ersin Aka, son olarak Çorlu 1947 takımının başına geçmişti.

Ersin Aka Neden Vefat Etti?

Ersin Aka Neden Vefat Etti?

Ersin Aka, 22 Kasım Cuma günü saat 15.00 sıralarında Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde yolda yürürken kimliği belirsiz maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. 

Kanlar içinde yere yığılan Aka, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, 23 boş kovan bulunduğunu açıkladı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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