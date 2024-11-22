Ersin Aka Kimdir? Teknik Direktör Ersin Aka Vefat mı Etti?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ersin Aka Kimdir? Teknik Direktör Ersin Aka Vefat mı Etti?
Ersin Aka, Türkiye 3. Lig kulüplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörüydü. 46 yaşındaki Aka, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Maskeli bir şahıs tarafından sokak ortasında vurulan teknik isim, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Peki Ersin Aka kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ersin Aka Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ersin Aka Hangi Takımı Çalıştırıyordu?
Ersin Aka Neden Vefat Etti?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın