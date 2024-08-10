Erman Toroğlu "Saçlarını Değiştirmiş Benim Gibi" Diyerek Barış Alper Yılmaz'ı Eleştirdi
Erman Toroğlu "Saçlarını Değiştirmiş Benim Gibi" Diyerek Barış Alper Yılmaz'ı Eleştirdi
Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetle ayrıldığı Hatayspor maçının ardından sarı-kırmızılı ekibin önemli ismi Barış Alper Yılmaz'a tepki gösterdi.
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Galatasaray, Süper Lig'in açılış maçında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
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Sarı-kırmızılılar, evindeki maçta ilk yarıyı 1-0 mağlup noktalasa da 90. dakikada Batshuayi'nin attığı golle üç puana uzandı.
Maçın ardından bu sezon Ekol TV ekranlarında yer alacak olan yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ı değerlendi.
Toroğlu, "Barış Alper Yılmaz'a bakıyorum. Saçlarını değiştirmiş benim gibi. Ancak ben futbolcu değilim. Sen futbolunu geliştir. Icardi'ye benzetmişin saçları, güzel. Futbolları da benzemeye başlamış. Icardi de eski Icardi değil." yorumunda bulundu.
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