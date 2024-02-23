Erken Rezervasyon Zamanları Geldi: Yaz Tatilini Planlıyoruz!
Erken Rezervasyon Zamanları Geldi: Yaz Tatilini Planlıyoruz!
Yaz tatilini planlamak için en iyi zaman kış aylarıdır. Hadi, yaz planlarını yapmaya başlayalım ve erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirelim!
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Geçen yaz tatil yaptın mı?
2. Nasıl bir tatildi?
3. Hangisinde yüzmeyi tercih edersin?
4. Yaz sporlarından birini seç!
5. Şimdi de bir eğlence seç!
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6. İdeal yaz tatili için en uygun ay hangisi sence?
7. Yaz tatili senin için ne ifade ediyor?
8. Son olarak, ıssız bir adada tek başına ne kadar yaşayabilirsin?
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