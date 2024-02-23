Erken Rezervasyon Zamanları Geldi: Yaz Tatilini Planlıyoruz!

Kültür turu yapmayı sevdiğin için sana İtalya planıyla geldik! İtalya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmeye hazır mısın? Roma, Floransa, Venedik ve Amalfi Sahili gibi görkemli yerleri ziyaret edebilirsin. Amalfi Sahili'nde deniz kenarındaki otellerde konaklayarak muhteşem manzaranın keyfini çıkartmak için şimdiden yerini ayırt.