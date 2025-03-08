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Erkek Arkadaşı Yüzünden Ölümden Dönmüştü: Hastaneye Kaldırılan Mutlu Kaya'dan İlk Açıklama

Erkek Arkadaşı Yüzünden Ölümden Dönmüştü: Hastaneye Kaldırılan Mutlu Kaya'dan İlk Açıklama

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.03.2025 - 13:46 Son Güncelleme: 08.03.2025 - 13:48

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Mutlu Kaya'dan iyi haber geldi. Ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, erkek arkadaşı tarafından başından vurulduktan sonra uzun süre tedavi görmüştü. Birkaç gün önce hastaneye kaldırılan Kaya'nın son durumu hakkında ilk açıklama geldi.

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Mutlu Kaya'nın erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğraması ülke gündemini derinden etkilemişti.

Mutlu Kaya'nın erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğraması ülke gündemini derinden etkilemişti.

Kaya, 2015 yılında ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurularak yatağa bağlı kalmıştı.

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan Kaya, yeniden ayağa kalkmış ve sağlığına kavuşmuştu. Kaya, yıllar sonra hayata tutunmak için yeniden refleksoloji uzmanından tedavi görmüştü.

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan Kaya, yeniden ayağa kalkmış ve sağlığına kavuşmuştu. Kaya, yıllar sonra hayata tutunmak için yeniden refleksoloji uzmanından tedavi görmüştü.

Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren ve yatağa bağlı kalan Mutlu Kaya, yaşama sevincini hiç kaybetmedi ve büyük bir azimle iyileşti.

9 yıl sonra çıkardığı yeni şarkısının mutluluğunu yaşayan Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi. Kaya'nın Instagram hesabından yapılan yeni paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

9 yıl sonra çıkardığı yeni şarkısının mutluluğunu yaşayan Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi. Kaya'nın Instagram hesabından yapılan yeni paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Yayınlanan mesajda 'Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz' denildi.

Mutlu Kaya'nın sağlık durumu merak edilirken beklenen haber geldi.

Mutlu Kaya'nın sağlık durumu merak edilirken beklenen haber geldi.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Kaya, 'Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim' dedi.

Sibel Can, Mutlu Kaya'yı takımına katmak için Diyarbakır'a gitmiş ve Kaya'yı çalıştığı okul kantininde ziyaret etmişti. Can ayrıca genç yarışmacı için "veliahtım" demişti.

Sibel Can, Mutlu Kaya'yı takımına katmak için Diyarbakır'a gitmiş ve Kaya'yı çalıştığı okul kantininde ziyaret etmişti. Can ayrıca genç yarışmacı için "veliahtım" demişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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