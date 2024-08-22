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Epic Games Store'un Sıradaki Bedava Oyunu Sızdırıldı

Epic Games Store'un Sıradaki Bedava Oyunu Sızdırıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 15:12

Her hafta verdiği bedava oyunları ile kütüphanelerimizi doldurduğumuz Epic Games Store'un 29 Ağustos Perşembe günü hangi bedava oyunla karşımıza çıkacağı şimdiden sızdırıldı.

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Epic Games Store her perşembe günü kullanıcılara bedava oyunlar sunmaya devam ediyor.

Epic Games Store her perşembe günü kullanıcılara bedava oyunlar sunmaya devam ediyor.

Yüksek bütçeli AAA oyunların yanında oyunculara sevilen bağımsız yapımları da hediye eden Epic Games store özel günler ve tatil dönemlerinde ise gizemli bedava oyunları ile karşımıza çıkıyor.

Epic Games Store'un önümüzdeki hafta karşımıza hangi bedava oyunla çıkacağı da sızdırıldı.

Epic Games Store'un önümüzdeki hafta karşımıza hangi bedava oyunla çıkacağı da sızdırıldı.

Normalde bir oyun bedava olmadan gelecek haftanın oyununu görmek mümkün olmasa da sızıntıları ile meşhur Deadlabs yazarı Billbil-kun'un aktardığına göre 29 Ağustos Perşembe günü Steam fiyatı 730 TL'yi aşan Wild Card Football tüm kullanıcılara ücretsiz dağıtılacak.

Wild Card Football gelene kadar bu haftanın bomba bedavasını da kaçırmayın deriz.

Wild Card Football gelene kadar bu haftanın bomba bedavasını da kaçırmayın deriz.

Son yılların dikkat çeken korku oyunlarından olan The Callisto Protocol saat 18:00 itibariyle tüm Epic Games store kullanıcıları için ücretsiz olacak ve fırsat bir hafta boyunca devam edecek.

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