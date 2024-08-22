Epic Games Store'un Sıradaki Bedava Oyunu Sızdırıldı
Epic Games Store'un Sıradaki Bedava Oyunu Sızdırıldı
Her hafta verdiği bedava oyunları ile kütüphanelerimizi doldurduğumuz Epic Games Store'un 29 Ağustos Perşembe günü hangi bedava oyunla karşımıza çıkacağı şimdiden sızdırıldı.
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Epic Games Store her perşembe günü kullanıcılara bedava oyunlar sunmaya devam ediyor.
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Epic Games Store'un önümüzdeki hafta karşımıza hangi bedava oyunla çıkacağı da sızdırıldı.
Wild Card Football gelene kadar bu haftanın bomba bedavasını da kaçırmayın deriz.
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